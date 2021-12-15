Sınırsız hürriyet nefse esir olmaktır

Aslında hürriyet gibi, diğer içtimaî, siyasî mefhumlar hakkında da Müslümanların kafaları karışık olduğu sualden de anlaşılıyor:

Sual: Nedir şu hürriyet ki, o kadar tevilât onda birbiriyle çekişiyorlar? Ve hakkında acip, garip rüyalar görülür?.. Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. (...)”

Cevap: Öyleleri hürriyeti değil, belki sefahet ve rezaletlerini ilân ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Zira, nâzenin hürriyet, âdâb-ı şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine (süslenmiş) olmak lâzımdır. Yoksa, sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır. Nefs-i emmâreye esir olmaktır. “Hürriyetin şeni odur ki, ne nefsine, ne gayrıya zararı dokunmasın. (Münâzarât, s. 55)

Allah’a gerçek kulluğun tam bir hürriyetten geçtiğini vurgular: “Asıl mü’min hakkıyla hürdür. Sâni-i âleme abd ve hizmetkâr olan, halka tezellüle tenezzül etmemek gerektir. Demek imâna ne kadar kuvvet verilse, hürriyet o kadar kuvvet bulur.” (Hutbe-i Şâmiye, s. 103)

Bediüzzaman, hürriyeti yanlış yorumlayanlara da şu müskit ve mukni cevabı verir: “İnsaf ediniz. Bir râfızî bir hadise yanlış mânâ verse veya yanlış amel etse, acaba hadisi inkâr etmek mi lâzımdır, yoksa o râfızîyi tahtie edip nâmûs-u hadisi muhafaza etmek mi lâzımdır?” (Münâzarât, s. 57)

Râfızî, bir fikir veya bir gruptan ayrılan kişi veya topluluk. İslâm ve Ehl-i Sünnet’ten ayrılan. Hürriyeti, “Her şey mübah!” diye anlamak isteyenlere de gerçek tarifini verir:

“Belki hürriyet budur ki: Kanun-u adalet ve tedipten başka, hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekât-ı meşrûasında şâhâne serbest olsun. ‘Allah’ı bırakıp da birbirimizi rab edinmeyelim.’ (Âl-i İmrân Sûresi, 3:64) nehyinin sırrına mazhar olsun. (Age, s. 57) Ve diğer bir tarifi:

“Tam ve mükemmel hürriyet, kişinin firavunlaşmaması ve başkasının hürriyeti ile alay etmemesidir. (Münâzarât, s. 55)

“Kişi nasıl firavunlaşır?”

Eski Mısır inancında firavun, yeryüzündeki düzenin muhafaza ve devamından sorumlu olduğu gibi dinî hayatın da en önemli ve yetkili kişisi, İlahın oğlu ve temsilcisiydi. (https://islamansiklopedisi.org.tr/firavun)

İşte kişinin firavunlaşmaması, Firavunların özelliklerinden uzak kalmasına bağlıdır. Onlar da: Hakikatin belirleyicisi olduğunu zannetmek. Üstünlük iddiasında olmak! Hakikate kör olmak! Zulmetmek. Bu özellikleri taşıyan hürriyetçi, demokrat değildir!