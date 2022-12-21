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21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Şıpsevenler, şıpboşanmazlar mı?

Ali FERŞADOĞLU
21 Aralık 2022, Çarşamba
Aile ve Asliye hukuk mahkemelerinde boşanma davaları dosyaları tavan yapmış. Çoğunu genç evliler oluşturuyor. Bunun temel sebebi, “enaniyet/benlik, egoizm ve hedonizm/zevk odaklı” bir hayat yaşama arzusudur.

Evlilik, yalnızca nefsî arzuları, “kuvve-i şeheviyeyi” tatmin için meşru kılınan bir müessese değildir. Ki, böyle bir anlayış hedonizmi, yani zevkkolikliği getirir. Bu da zahmet ve acılardan kaçmayı; çocuk bakımı, eğitimi ve geçim gibi sıkıntılara katlanmamak; bu da aile müessesesini berhava eder. 

Aile, nesli devam ettirme, nefsi, iffeti korumak için kurulmuş olan mukaddes bir müessesedir. Temelleri İlâhî hakikatlere dayanan ailenin korunması için de sağlam tedbirler getirilmiştir. Aile bir okuldur. Dahil-i müdiresi hanımdır. “İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir…” (Lem’alar, s. 202.) Eşler biribirine karşı muhabbet, merhamet, emniyet/güven, fedakârlıkla yaklaşmalı. Bu duyguları okuyarak beslemeli. 

Sosyal medya odaklı değil, iman odakları bir hayat yaşamalı. “Özgürlük ve serbest hayat” kişileri çoluk-çocuk, aile gibi ulvi, yüce bağları ile bağlardan koparır, gayr-i meşru hayatı palazlandırır. Bu hayatın, özellikle Batıda, başta fertleri, aile müessesesini ve sosyal hayatı perişan ettiği, kasıp-kavurduğu, huzursuz ve mutsuz ettiği apaçık görülüyor. Eğer temelleri hayâ ve iffete dayalı aile müessesesi kurulamazsa, şu korkunç sonuçların doğacağı muhakkak:  

Gayr-i meşrû, başıboş bir hayatta düzen, dolayısıyla huzur ve mutluluk yoktur. Soylar karışır, nesiller tanınmaz olur. İnsanî ilişkiler ve akrabalık bağları tamamen kopar. Çocuklar korumasız, aile şefkatinden mahrum, ruh ve beden sağlığı bakımından zayıf yetişir. Miras meselesinde karışıklıklar çıkar. Hukuklar zayi olur. Çocuk anne-baba şefkatinden, aile eğitimi ve terbiyesinden mahrum kalır. Aile kurumu olmayınca, sosyal hayat çöker. Karı-koca, çoluk-çocuk, akrabalar arası, sevgi, saygı, emniyet/güven, yardımlaşma hayal bile edilemeyecektir. Serbest hayat, kıskançlıkları depreştirir; kavga, yaralama, hatta cinayetlere kadar varan hâdiselere sebebiyet verir.  

Sağlam bir aile yuvası için iman, ilim, akıl, mantık evlilikleri ve mutlaka derin, detaylı araştırmalar yapmalı. Zira, şıpsevenler, şıpboşanabilirler! Şıpşak kurulan aile, şıpşak dağılabilir!  

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