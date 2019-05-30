Siyasetçilerin tövbesi ve kul hakkı

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Eksikleri, hataları söyleyenlere diyeceğiz ki ‘biz de siyaseti biliyoruz, eksikleri hataları görüyoruz, önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasî bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız ve yolumuza koşar adım devam edeceğiz” demiş.

Neden şimdiden tevbe-i istiğfara sarılıp gerekli siyasî, hukukî, ekonomik tedbirleri almıyorlar? İki “gerekirse tevbe-i istiğfar ederiz” diyor. Şimdiye kadar, “gerekmemiş” bundan sonra “gerekecek mi?” Kul hakkı tevbe-i istiğfar ile giderilir mi? Meselâ, onca zulmettikleri, milletin vergilerini çarçur ettiklerinin haklar ne olacak? Kul hakkı tevbe-i istiğfarla affedilir mi? İslâm âlemi ve bilhassa ülkemiz, “sosyal, siyasî, hukukî, ekonomik” problemler çalkanıp ve krizlerle boğuşurken, neden iktidardaki bazı “dindar siyasalcılar” ilim ehli hukukçuların uyarılarına aldırmıyor; neden küresel müfsitlerin ifsatlarına engel olmaya çalışmıyor? Bu durumda vatandaşlar olarak ne yapmalıyız? Tamam kardeşim, madem bu fesatçılara, münafıklara yol verdin, o zaman istiğfar edin, oyum size diyebilir miyiz?

Bediüzzaman, "Biz ancak ıslâh ediciyiz’ derler” (Bakara Sûresi, 11.) âyetinin bize şöyle dememiz gerektiğini söylediğini anlatıyor: “Bir insan tehlikeli bir yola süluk ettiği zaman, en evvel ‘Senin bu yolun seni felâkete götürüyor, bu yoldan vazgeç’ diye nasihat edilir. O insan vazgeçmediği takdirde şiddetle zecir (zor kullanarak vazgeçirilir) ve nehyedilir ve aynı zamanda ‘Umum halkın nefret ve kahrına uğrarsın’ diye tehdit edildiği gibi, ‘Ebna-yı cinsine zulmetmiş olursun’ diye şefkat-i cinsiyeye de dâvet edilir. Eğer o insan, sarhoşlar gibi inatçı ve kafasız ise, kendisine yapılan nasihat ve zecir (men edilmeyi) ve nehiyleri müdafaa etmekle mukabele eder ve ‘Benim mesleğim haktır; ne senin hakk-ı itirazın var ve ne de benim senin nasihatlerine ihtiyacım var’ diye serkeşliğe (kafa tutmaya, başkaldırmaya, dikbaşlılığa) başlar. Eğer o insan iki yüzlü ise, bir cihetten nasihat edenleri kandırır ve ilzama çalışır. Diğer cihetten de ‘Ben ıslâh edici bir insanım’ diye mesleğini hak göstermeye devam eder.

Ve aynı zamanda ‘Islâh benim hakikî bir sıfatım olup, bilâhare hasıl olmuş bir sıfat değildir’ diye dâvâsını tekit (sözü tekrar ederek pekiştirmeye) ve te’yid (onaylar, tasdik) eder.” (Bediüzzaman Said Nursî, İşaratü'l-İ'caz, s. 94- 95.) Kul hakkını çiğneyenlerin tevbe-i istiğfar edin, bu iş bitsin demekle işin peşini bırakabilir miyiz?