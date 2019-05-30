"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Siyasetçilerin tövbesi ve kul hakkı

Ali FERŞADOĞLU
30 Mayıs 2019, Perşembe
AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Eksikleri, hataları söyleyenlere diyeceğiz ki ‘biz de siyaseti biliyoruz, eksikleri hataları görüyoruz, önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasî bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız ve yolumuza koşar adım devam edeceğiz” demiş.

Neden şimdiden tevbe-i istiğfara sarılıp gerekli siyasî, hukukî, ekonomik tedbirleri almıyorlar? İki “gerekirse tevbe-i istiğfar ederiz” diyor. Şimdiye kadar, “gerekmemiş” bundan sonra “gerekecek mi?” Kul hakkı tevbe-i istiğfar ile giderilir mi? Meselâ, onca zulmettikleri, milletin vergilerini çarçur ettiklerinin haklar ne olacak? Kul hakkı tevbe-i istiğfarla affedilir mi? İslâm âlemi ve bilhassa ülkemiz, “sosyal, siyasî, hukukî, ekonomik” problemler çalkanıp ve krizlerle boğuşurken, neden iktidardaki bazı “dindar siyasalcılar” ilim ehli hukukçuların uyarılarına aldırmıyor; neden küresel müfsitlerin ifsatlarına engel olmaya çalışmıyor? Bu durumda vatandaşlar olarak ne yapmalıyız? Tamam kardeşim, madem bu fesatçılara, münafıklara yol verdin, o zaman istiğfar edin, oyum size diyebilir miyiz? 

Bediüzzaman, "Biz ancak ıslâh ediciyiz’ derler” (Bakara Sûresi, 11.) âyetinin bize şöyle dememiz gerektiğini söylediğini anlatıyor: “Bir insan tehlikeli bir yola süluk ettiği zaman, en evvel ‘Senin bu yolun seni felâkete götürüyor, bu yoldan vazgeç’ diye nasihat edilir. O insan vazgeçmediği takdirde şiddetle zecir (zor kullanarak vazgeçirilir) ve nehyedilir ve aynı zamanda ‘Umum halkın nefret ve kahrına uğrarsın’ diye tehdit edildiği gibi, ‘Ebna-yı cinsine zulmetmiş olursun’ diye şefkat-i cinsiyeye de dâvet edilir. Eğer o insan, sarhoşlar gibi inatçı ve kafasız ise, kendisine yapılan nasihat ve zecir (men edilmeyi) ve nehiyleri müdafaa etmekle mukabele eder ve ‘Benim mesleğim haktır; ne senin hakk-ı itirazın var ve ne de benim senin nasihatlerine ihtiyacım var’ diye serkeşliğe (kafa tutmaya, başkaldırmaya, dikbaşlılığa) başlar. Eğer o insan iki yüzlü ise, bir cihetten nasihat edenleri kandırır ve ilzama çalışır. Diğer cihetten de ‘Ben ıslâh edici bir insanım’ diye mesleğini hak göstermeye devam eder. 

Ve aynı zamanda ‘Islâh benim hakikî bir sıfatım olup, bilâhare hasıl olmuş bir sıfat değildir’ diye dâvâsını tekit (sözü tekrar ederek pekiştirmeye) ve te’yid (onaylar, tasdik) eder.” (Bediüzzaman Said Nursî, İşaratü'l-İ'caz, s. 94- 95.) Kul hakkını çiğneyenlerin tevbe-i istiğfar edin, bu iş bitsin demekle işin peşini bırakabilir miyiz?

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eleştiri demokrasinin gereği

    Siyasi istismar dinden soğutuyor

    Gençler, AKP’nin eskidiğini düşünüyor

    Hikmet Çetin, YİK üyeliğini kabul etmedi

    Altaylı: AKP’liler de yapılanlardan rahatsız

    ABD: Suriye'de kimyasal silah kullanıldıysa harekete geçeriz

    Zarif: Kudüs Filistinlilere aittir

    Ukrayna Devlet Başkanı'ndan 'döner' tavsiyesi

    2018 yılında 312 Filistinli İsrail tarafından şehit edildi

    'İdlib'deki katliamları durdurun' çağrısı

    ABD'de Rusya soruşturması sonlandırıldı

    İngiltere başbakan adayı 'halka yalan söylemekten' yargılanacak

    Erdoğan, Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi

    ÇAYKUR bayramda da çay alımına devam edecek

    2 asker şehit oldu

    Mısır'da 17 sanık hakkındaki idam kararının onanmasına tepki

    Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

    Japonya'dan Kuzey Kore'ye ikili zirve teklifi

    % 2.5 küçüleceğiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı aşıldıkça
    Genel

    Siyasi istismar dinden soğutuyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetçilerin tövbesi ve kul hakkı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kadir Gecesi’nin hakikatini yüz bin el ile aramak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Namık Gedik’i mânen öldüren zihniyet (1)
    Ahmet BATTAL

    Tapuya ve notere güvenmek hakkında…
    Ahmet Kurnaz

    20 gün önce, 20 gün sonra
    Faruk ÇAKIR

    Paralar yine silâha mı?
    Abdil YILDIRIM

    Bir kalp vardır bende, kalpten içeri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.