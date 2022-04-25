Siyasetin ‘Mamehuran hırsızları’ nasıl önlenir?

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yürüten CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti bu ümit ışığı dalga dalga ülkeyi saracağı şüphesizdir.

Zira, ülkenin, hürriyet, adalet, meşveret/katılım, demokrasi ve ekonomik cephelerinin iflasın eşiğinde olduğunu görmek için ekonomist olmak gerekmez! Evde yemek pişiren sıradan ev hanımları, pazara, mağazaya alışverişe gidenler, benzin-mazot kullanan otomobil sahibi, herkes bunu görüyor!

7 değil, “Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre Türkiye’de 13 farklı Köppen-Geiger iklim bölgesi bulunmaktadır” ve çok verimli topraklara sahip demektir. Türkiye’nin yerüstü, yeraltı kaynakları bakımından da çok büyük bir ülkedir. Sık sık, “Petrol bulduk, doğalgaz bulduk!” açıklamaları yapıldığına göre neden sık sık zam yapılıyor? Dışarıdan alınıyor! Elektrik içeriden alınıyor, yurtiçinde üretilen yumurta 3, patates 10-12, domates 12-15, marulun tanesi 15 lira!

Yapılacak şey, “Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler” (Tarihçe-i Hayat, s. 77.) hal-i rezilanesinden kurtulmak ve “güçlendirilmiş parlamenter sistemi” hayata geçirmektir.

Evet, “rüşvet, yolsuzluk, yağmalama çetesini” hepimiz bertaraf için çalışmalıyız. Çünkü, “Yeis, mâni-i herkemâldir. ‘Neme lâzım, başkası düşünsün’ istibdadın yadigârıdır.” (Divan-ı Harb-i Örfi, s. 65.) Dini ve mukaddes değerleri hasis emellerine alet ederek kötü örnek olan, dinin dindarlığın içini boşaltan yönetici ve “siyasetli cemaatleri” hizaya getirmenin yolu da “Mamehuran hırsızlarını tövbekar ve sofi eden” şu sırdır:

“Başkasına itimat etmeyen nefsiyle teşebbüs eder. Size bir misal söyleyeceğim: Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz. Şimdi herbiriniz, bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimat etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, biçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belâlar içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa onun adem-i kifayetini bilmekle nevm-i gafleti terk edip, hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup, bir çobana bedel bin muhafız olmakla, hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin, daha mı iyidir? Acaba Mâmehuran hırsızlarını tevbekâr ve sofî eden şu sır değil midir?” (Münazarat, s. 45-46.)