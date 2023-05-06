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6 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Siyasi desise ve tuzaklara karşı tedbir nedir?

Ali FERŞADOĞLU
06 Mayıs 2023, Cumartesi
Özellikle seçim dönemlerinde tv ve sosyal medyada, dehşetli oyun, tezgah ve tuzaklar ile zihinleri iğdiş, akıllar geveze, ruhları sersemletiliyor. Bunlara karşı şu tedbirler alınmalı:

Evvela ferasetle hareket etmeli. Mü’min ve özellikle Nur Talebesi basiretli ve ehl-i tahkiktir. Risale-i Nur, baştan sona gözlem, müşahade, tetkik, tahkik, mihenge vurma, sorgulama, “delil ve akıbete bakma” dersleri verir. Birkaçı şöyledir: 

• “Bir Nur Talebesine olur olmaz eseri okutturmak ve her sözü dinlettirmek kolay bir şey değildir. Zîra, onun gönlünün mihrak noktasında yazılı olan şu ‘Dikkat!’ kelimesi, en hassas bir kontrol vazifesi görmektedir.” (Ali Ulvi Kurucu, Tarihçe-i Hayat, Enst./inter, s. 17.)   

• “Hiçbir müfsid, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz.” (Münâzarât, s. 119)  

• “Hüsn-ü zan asıldır.” Yani, esas olan herkes için iyi güzel düşünceler beslemektir. Ancak, gerçekçi olmayan, yanlış dolduruşlara sebebiyet veren hüsn-ü zan zararlı ve tehlikelidir: “Hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira, hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü zannınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir dessasa hüsn-ü zan edebilirsiniz. Delil ve âkıbete bakınız.” (Münazarat, Enst./inter., s. 59.) Evet, hüsn-ü zanda da bir problem ortaya çıkabilir; cahil/bilgisiz, uzman olmayanlar alimleri/bilginleri, evliyaları ve faziletlileri nasıl hangi ilim/bilgi ile mihenge vuracaktır? “Sual: Nasıl anlayacağız? Biz câhiliz, sizin gibi ehl-i ilmi taklit ederiz.”  

“Cevap: Gerçi cahilsiniz, fakat âkılsınız (akıllısınız). Hanginizle zebib, yani üzümü paylaşsam, zekâvetiyle bana hile edebilir. Demek cehliniz özür değil... İşte, müştebih (benzer) ağaçları gösteren semereleridir. (Mandalina, portakal, limon gibi narenciye ağaç ve çekirdekleri biribirine benzer. Hangisinin ne olduğunu gösteren meyveleridir.) 

“Öyleyse, benim ve onların fikirlerimizin neticelerine bakınız.” (Münâzârât, Enst./inter., s. 50.) Yanlış bir söz, fiil ve icraatı anlamak için de “âlim, uzman” olmak gerekmez. Yemeği anlamak için aşçı; resmi anlamak için ressam; binanın estetikten yoksun olduğunu anlamak için mimar olmak değil; akıl ve muhakeme şarttır. Ki, Müslümanlık için “akılllı ve baliğ” olmak şart; alim olmak değil! “Tasvir ve tezyin-i müddeâ (süslü iddia ve tasvirler), zihnimizi işbâ’ etmiyor (doyurmuyor). Burhan isteriz (delil, ispat isteriz).” (Muhakemat, Enst./inter, s. 32)  

Hakperest ve mert olan hakikatleri gizlemez, sözünün arkasında durur, imzasını da gizlemez. Çünkü, “İhfâ ve havf (gizleme ve korku) riyadandır.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 67)  

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