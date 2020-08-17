Siyasî sihirbazlardan nasıl kurtulabiliriz?

İllüzyon, sihir, büyüleyici hareketlere sık sık maruz kaldığımızı görüyoruz.

Meselâ, normal bir insan portresi. Ama dikkatlice bakınca başka bir sürü resimler var: Saçları bir hayvan resmi, burnu başka bir resim, gözleri, kulakları başka. Yani resim içinde resim.

İşte insanlar da hadiseler de başkadırlar, ama, biz ya başkaları tarafından illüzyona tabi tutulduğumuzdan veya beynimizin illüzyonuna maruz kaldığımızdan olayları tam tersi olarak görebiliriz.

Görüntü yanıltır. Meselâ, düzgün çay kaşığı, su dolu bardağın içinde kırık görünür. Güneş tepsi kadar görünür, ama, dünyamızdan 1.400.000 defa daha büyüktür.

Filmler bir illüzyon değil mi? Film kareleri donuk, ölü değil mi? Saniyede 24 adet gözümüzün önünden geçerse hareketliymiş gibi görmüyor muyuz?

Göz yaşlarına boğulan kişiye baktığımızda çok kötü bir haber aldığından etkilenip ağladığını zanneder ve öyle hükmederiz. Oysa, göz pınarlarından süzülen sevinç göz yaşları da olabilir!

İşte, pek çok olumsuz kişi, nesne/obje ve hadiseyi illüzyon vasıtasıyla sosyal, siyasî hayatta olumlu olarak sunulabilir bize! Olmadığı halde pembe tablolar çizilebilir veya kişiler korkunç gösterilebilir. Veya tam tersi de! Ne dehşetli ve korkunç durumlara düşüyoruz ya Rabbi!

O halde illüzyona maruz kalmamak için çare ne? Her şeyi dikkatle, tahkik ederek, mihenge vurarak, çok yönlü yaklaşarak, anlayarak değerlendirmeliyiz. Bu durumda bizi ne illüzyonist siyasetçiler, ne sihirbaz diplomatlar, ne propagandacılar, ne filmler, ne diziler aldatabilir!

O zaman gerçek hayatta referansımız, ölçümüz ne olmalı? Kur’ân, Hadis (Sünnet-i Seniyyeyi). Yani, bu zamandaki ölçü ve hizmet metotlarını veren Risale-i Nur tefsirini referans almalıyız.

Zira, “Kur’ân’ın delâletiyle bulduğum yola gitmek isteyen için ve ona o yolu güzelce tarif etmek için, Risale-i Nur Külliyatı güzel bir tarifçidir.” (Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye, s. 71)