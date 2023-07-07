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7 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Siyasi susturucu mu takılmış?

Ali FERŞADOĞLU
07 Temmuz 2023, Cuma
“Kesinlikle faizi yükseltmeyeceğim, hakkında nass (Kur’ân hükmü) var. Nass ne diyorsa o!” diyen sayın Erdoğan’ı “İşte lider bu!” diye elleri patlayıncaya kadar alkışlayan-sözüm ona-dindarlar, kanaat önderi; “faiz yüzde 15’e yükseltildi” neredesiniz? (Sanki yüzde 8 iken meşru idi de yine ses çıkarmamıştınız!) Kur’ân’da mealen şöyle emredildiğini bilmiyor musunuz?

“Allah alış-verişi helâl, faizi ise haram kıldı.”1 “Allah faizin bereketini giderip onu mahveder. Sadakası verilen malı ise ziyadeleştirir. Allah faizi helâl sayan o kâfirlerden ve haram işleyen o günahkârlardan hiçbirini sevmez.”3 “Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Ve Allah’tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.”4

Nerede ise tabelâlara, “Okunmuş tütsülenmiş helâl faiz bulunur. Helal kredi bulunur!” yazacaklar, “gık”ınız çıkmıyor! Yüksek faiz, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, ekonomik çöküntü insanları perişan etti, “gık”ınız çıkmıyor! İsraf diz boyu! “Gık”ınız çıkmıyor! İnsanları ahlaksızlık, fuhuş, rüşvet, hırsızlığa sürükleyen “resmi hırsızlık efnlasyon” yüzde 100’ü aşmış, “gık”ınız çıkmıyor!

Bilmiyor musunuz ki, “Bütün ihtilâlât-ı beşeriyenin mâdeni bir kelime olduğu gibi, bütün ahlâk-ı seyyienin menbaı dahi bir kelimedir… ‘Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse, bana ne.’, ‘Sen çalış, ben yiyeyim.’.. Kur’ân, birinci kelimeyi esâsından vücûb-u zekât ile kal’ eder (kökten koparır), tedâvi eder; ikinci kelimenin esâsını hurmet-i ribâ (faizi yasak) ile kal’ edip, tedâvi eder. Evet, âyet-i Kur’âniye, âlem kapısında durup, ribâya “Yasaktır!” der. “Kavga kapısını kapamak için, ribâ kapısını kapayınız!” diyerek, insanlara ferman eder. Şâkirdlerine, “Girmeyiniz!” emreder.”5

Peki siz hala ne bekliyorsunuz? Şu mealdeki İlahi fermanlar sizden sakıt mı oldu? “Emr-i bil-ma’ruf, nehy-i a’nil-münker/iyi, doğru, hakkı anlatmak, yanlış, batıl, kötülükten men etmek kesinlikle size farz kılındı.”6-Lokman Suresi’nin 17. “Kendi aleyhinizde, anne-babanızın, akrabalarınızın aleyhinde de olsa dosdoğru şahitlik edin.”, “Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, elinizle düzeltemezseniz dilinizle, dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğz edin. Bu da imanın en zayıf derecesidir.”8 Allah’tan ve şu kelam-ı kibara masadak olmaktan korkmuyor musunuz? “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” kelam-ı kibarına masadak olanlara rahmet okumam!

Dipnotlar: 

1-Bakara Sûresi: 275.;

 3-Bakara Sûresi: 276 277.; 

4-Nisâ Sûresi: 130.; 

5-Sözler, s. 373.; 

6-Lokman Suresi’nin 17.; 

7-Nisa Suresi, 135.; 

8-Müslim, İman, 78.

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