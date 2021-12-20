Siyasî tarafgirlik, geçim ve seçim

Karadeniz’de cami yapma yarışı meşhur.

İki mahalleli rekabet eder. Birisi yeni bir cami yapar. Diğeri de, “Siz yaparsınız da biz yapamaz mıyız!” diyerek, bir cami daha yaparlar. Ezan okunurken babası oğluna seslenmiş: “Git bak bakalım Ezan-ı Muhammedî bizim caminin minâresinden mi okunuyor, karşı mahallenin mi?” Çocuk gider, nefes nefese gelir: “Evet, baba, bizim minâreden okunuyor!” Adam, derinden derine, “Aziz Allah, Celle-Celâlühu!” çeker! Dini tarafgirlik böyle sonuçlar doğuruyorsa artık, nefsî, hissî, siyasî tarafgirlikleri düşününüz!

Tarafgir; bir tarafı tutan, adaletten yana ve tarafsız olmayandır. Hakperest mü’min, anne-babası, akrabası, siyasetdaşı dahi olsa tarafgir olmaz, âdil olur. Körü körüne taraftarlık, tarafgirlik, felâkettir: “Mânevî hayat ve kulluğun sıhhati, düşmanlık ve inatla sarsılır. Çünkü, kurtuluş vasıtası ve vesilesi olan ihlâs zayi olur. Zira, tarafgir bir muannid, kendi hayırlı işinin hasmına üstün gelmesini ister. Hâlisen livechillâh amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelâtında tarafgirini tercih eder, adalet edemez.” (Mektûbât, s. 163)

Bediüzzaman, “Dinsizliği görmüyor musun, meydan alıyor? Din namına meydana çıkmak lâzım.” diyenlere şu cevabı verir: “Evet, lâzımdır. Fakat kat’î bir şart ile ki, muharrik, aşk-ı İslâmiyet ve hamiyet-i diniye olmalı. Eğer muharrik veya müreccih, siyasetçilik veya tarafgirlik ise, tehlikelidir. Birincisi hata da etse, belki ma’fuvdur. İkincisi isabet de etse, mes’uldür.” (Beyanat ve Tenvirler, s. 118) “Hatta Eski Said o çeşit siyaset tarafgirliğinden gördü ki: “Bir salih âlim kendi fikr-i siyasîsine muvafık bir münafığı hararetle sena etti ve siyasetine muhalif bir salih hocayı tenkid ve tefsik etti (fasıklıkla suçladı).

“Eski Said ona dedi: “Bir şeytan senin fikrine yardım etse rahmet okutacaksın. Senin fikr-i siyasiyene muhalif bir melek olsa lânet edeceksin.” Bunun için Eski Said: ‘Euzubillahi mineşşeytani vessiyaset/Şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah’a sığınırım.’ dedi.” (Hutbe-i Şamiye, s. 52)

İşte Bediüzzaman bu tür siyasî anlayıştan Allah’a sığınır. Yoksa, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimaî, siyasî ölçü ve üslûbunu bütün yönleriyle ortaya koymuştur.

Şimdi gelelim siyasî tarafgirlik meselesine: Tek adam iktidarının bunca haksızlık yaptığı apaçık iken tarafgirlikle ona destekçi olmak zulümlerine şerik olmak demek değil midir?