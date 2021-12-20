"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Siyasî tarafgirlik, geçim ve seçim

Ali FERŞADOĞLU
20 Aralık 2021, Pazartesi
Karadeniz’de cami yapma yarışı meşhur.

İki mahalleli rekabet eder. Birisi yeni bir cami yapar. Diğeri de, “Siz yaparsınız da biz yapamaz mıyız!” diyerek, bir cami daha yaparlar. Ezan okunurken babası oğluna seslenmiş: “Git bak bakalım Ezan-ı Muhammedî bizim caminin minâresinden mi okunuyor, karşı mahallenin mi?” Çocuk gider, nefes nefese gelir: “Evet, baba, bizim minâreden okunuyor!” Adam, derinden derine, “Aziz Allah, Celle-Celâlühu!” çeker! Dini tarafgirlik böyle sonuçlar doğuruyorsa artık, nefsî, hissî, siyasî tarafgirlikleri düşününüz!  

Tarafgir; bir tarafı tutan, adaletten yana ve tarafsız olmayandır. Hakperest mü’min, anne-babası, akrabası, siyasetdaşı dahi olsa tarafgir olmaz, âdil olur. Körü körüne taraftarlık, tarafgirlik, felâkettir: “Mânevî hayat ve kulluğun sıhhati, düşmanlık ve inatla sarsılır. Çünkü, kurtuluş vasıtası ve vesilesi olan ihlâs zayi olur. Zira, tarafgir bir muannid, kendi hayırlı işinin hasmına üstün gelmesini ister. Hâlisen livechillâh amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelâtında tarafgirini tercih eder, adalet edemez.” (Mektûbât, s. 163) 

Bediüzzaman, “Dinsizliği görmüyor musun, meydan alıyor? Din namına meydana çıkmak lâzım.” diyenlere şu cevabı verir: “Evet, lâzımdır. Fakat kat’î bir şart ile ki, muharrik, aşk-ı İslâmiyet ve hamiyet-i diniye olmalı. Eğer muharrik veya müreccih, siyasetçilik veya tarafgirlik ise, tehlikelidir. Birincisi hata da etse, belki ma’fuvdur. İkincisi isabet de etse, mes’uldür.” (Beyanat ve Tenvirler, s. 118) “Hatta Eski Said o çeşit siyaset tarafgirliğinden gördü ki: “Bir salih âlim kendi fikr-i siyasîsine muvafık bir münafığı hararetle sena etti ve siyasetine muhalif bir salih hocayı tenkid ve tefsik etti (fasıklıkla suçladı). 

“Eski Said ona dedi: “Bir şeytan senin fikrine yardım etse rahmet okutacaksın. Senin fikr-i siyasiyene muhalif bir melek olsa lânet edeceksin.” Bunun için Eski Said: ‘Euzubillahi mineşşeytani vessiyaset/Şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah’a sığınırım.’ dedi.” (Hutbe-i Şamiye, s. 52) 

İşte Bediüzzaman bu tür siyasî anlayıştan Allah’a sığınır. Yoksa, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimaî, siyasî ölçü ve üslûbunu bütün yönleriyle ortaya koymuştur.

Şimdi gelelim siyasî tarafgirlik meselesine: Tek adam iktidarının bunca haksızlık yaptığı apaçık iken tarafgirlikle ona destekçi olmak zulümlerine şerik olmak demek değil midir? 

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İş dünyası tedirgin... İktidar kulak tıkadıkça kriz büyüyor

    Pandemi göçmen karşıtlığını tetikledi

    Halit Rüzgar ve Ethem Kara dualarla

    Yeni Bakana AKP’den de tepki

    Çocuklara kaç yaşında telefon alınmalı?

    Avrupa kısıtlamaları tekrar getiriyor

    Herkes asgari ücretli olacak

    İngiltere'de mülteci karşıtı yasa tasarısına tepkiler büyüyor

    Haftanın maçı beraberlikle tamamlandı

    Türkiye'de son 24 saatte 171 kişi vefat etti

    Marmara'ya soğuk hava uyarısı

    Konya'da eğitime kar arası

    Çin ölçeğinde demokrasi

    Erdoğan’a destek dindarlarda da düşüyor

    Çözüm, seçim ve iktidarın değişmesi

    İdlib'de çadır kentler sular altında

    Aselsan Qatar tartışması

    “Geçinemiyoruz” mitingleri artıyor

    ABD'de ölü sayısı 806 bin 302'ye yükseldi

    442 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İş dünyası tedirgin... İktidar kulak tıkadıkça kriz büyüyor
    Mehmet KARA

    Her şeyini kaybedermiş!
    Risale-i Nur'dan

    Derd-i maişetin artması
    Yeni Asya'dan Size

    Şartlar daha da ağırlaşırken hizmetlerimiz
    Sebahattin YAŞAR

    “Bana bunları neden anlatıyorsun?” diyebilmek?!
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasî tarafgirlik, geçim ve seçim
    Genel

    Halit Rüzgar ve Ethem Kara dualarla
    İlimdar Kaya

    Güler misin, ağlar mısın?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.