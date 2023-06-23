Siyasi ve bürokratik kenelere dikkat!

Yaz geldi, ölümlere sebep olan keneler çıktı. “Cismi küçük cürmü büyük bu hayvanlar deriye yapışarak kan emerler. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ni hayvanlardan alıp insana taşır ve yüzde 40 ölüme sebep olurlar.”

Gelelim sosyal hayatta insanların emek, mal-mülkünü, hak ve hürriyetlerini emen “müstebit” kenelere! İstibdat mikrobu taşıyanlarda şu belirtiler ortaya çıkar:

Zorla, baskıyla iş yapar, yaptırır. Kanuna, hukuka göre değil, keyfine göre hareket eder. Yalnızca kendi tek görüş, tek düşüncesi doğrudur, alternatif fikirlere müsaade etmezler. Oysa gelişme, ilerleme, terakki alternatif, farklı fikirlerin ortaya atılmasıyla mümkün. Yönettiklerini, emri altındakileri “siyasi, askeri, idari, maddi, hatta ilmi güce” dayanarak kendilerine tabi olmaya zorlarlar. Mahkeme, hapis, veya başka şeylerle korkuturlar. Makam ve yetkilerini suistimal ile kötüye kullanırlar. Böylece zulmün temelini atarlar. Garez, kin, düşmanlıkları uyandırırlar. İslamiyeti, hatta her şeyi zehirlerler.

Bu insi, sinsi siyasi, bürokratik, askeri, ekonomik keneleri Bediüzzaman şu teşhisi koyarak etkisizleştirir: “Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler…”1 Tek adama dayalı yönetim biçimi olan istibdatta, reisleri, başları, “kene” gibi kanları, malları emip ceplerine indirirler.

“İstibdat bu derece bir semm-i katil olduğunu bilmezdik. Lehü’l-hamd, parçalandı. Onu esâsiyle tedâvi edecek olan tiryâk-ı meşrûtiyeti bize târif et.”2 “Meşrutiyet (meşveret, demokrasi) “Veşavirhum fil-emri/Ve işlerde onlarla istişare et.”, “Ve emruhum şûra beynehum/Onların aralarındaki işleri istişare iledir.”3 ayetlerinin tecellisidir.”4 Böylece “müstebit keneler” için “hak, adalet, hürriyet, meşveret, meşrutiyet, demokrasi ve şeffaflık” panzehirini sunar. Zira, “Meşrûtiyet hâkimiyet-i millettir… Tüm toplumların mutluluk sebebidir. Bütün şevk ve ulvi duyguları uyandırır… İnsanı hayvanlıktan, sürü olmaktan, güdülmekten kurtarır. Devleti ve milleti ömr-ü ebedîye mazhar eder.”5

Dipnotlar:

1-Münazarat, Enst./inter, s. 104.;

2-Münâzârât, s. 22.;

3-Al-i İmran Suresi, 159., Şûra Suresi, 38.;

4-Münâzârât, s. 23.;

5-bknz., Age.