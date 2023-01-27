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27 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Siyasi yol haritasını kim çizecek?

Ali FERŞADOĞLU
27 Ocak 2023, Cuma
Bir Müslüman trafik kurallarını kendisi belirlemez; standartlaşmış kaidelerini uygulamaya çalışır.

Keza, hakiki bir dindar hayatını kendi kafasına göre keyfemayeşa yaşamaz. Hayatı verenin tayın ettiği kılavuz ve rehber Kur’an ile Sünnet-i Seniyyeye göre düzenler. İçtimâi, siyasi yol haritasını da kendi kafasına göre değil; Kur’an ve Hadisin ölçü alır. “Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” (Nahl Suresi, 43.) İlim sahipleri kimlerdir? Şüphesiz sıradan alim veya pratisyen İlahiyatçılar değil, “İlimde derinlik sahibi” (Al-i İmran Suresi, 7.) “Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 1.) mealindeki ayet ve hadise göre uzman, otorite ve yetkilileri müçtehid ve müceddidlerdir. 

Günümüz müceddidi kimdir? “Risale-i Nur, bu zamanın bir mehdîsi ve müceddididir. (Barla Lahikası, Enstitü/internet, s. 103.) Risale-i Nur, “Altı iman esası, İslam şartları, ibadet, ahlâk, ukubat”ı yüzlerce alt başlıklarıyla parlatmıştır. Elbette bir yetkili olarak Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimai, siyasi ölçü, prensip ve stratejilerini de o belirleyecektir. Çünkü, “Ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle (o) tavzif” edilmiş. (Mektubat, s. 413)

Eski Said dönemi 1878-1918 veya 1925 Yeni Said döneminde Eski Said Dönem Eserleri’ni yazmış. 1949’a kadar ise, şartların gereği siyasete bakmamış. Sebebi, Peygambermizin (asm) yönlendirmesisidir: “Gelen rivayetlerden (hadis-i şeriflerden), onlara karşı çıkacak ve mukabele edecek olan hizbü’i-Kur’an hakkında, ‘O zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset canibiyle onlara galebe edilmez; ancak manevî kılınç hükmünde i’caz-ı Kur’an’ın nurlarıyla mukabele edilebilir.” (Tarihçe-i Hayat, s. 131.) 

1949 yılından sonra başlayan Üçüncü Said döneminde şöyle der: “Büyük kusurlarımdan birtek suçum: Vatan ve millet ve din namına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi, dünyaya bakmadığım için yapmadığımdan, hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine.. kanaatim geldi.” (Şuâlar, s. 340.)   

Risale-i Nur, bu zamandaki içtimai, siyasi “prensip, ölçü ve stratejilerini” tüm boyutlarıyla ortaya konmuştur.  

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