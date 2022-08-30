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30 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Siz hâlâ “özür” dilemediniz mi?

Ali FERŞADOĞLU
30 Ağustos 2022, Salı
Bir okuyucumuz, “Hâlâ Yani Asya’nın yayın politikasını; bazı yazarlarımızın masumlar ve herkes için adalet istemesini tenkit edenlere ne söylemeli?” diye sordu.

Evvelâ şunu hatırlatmalı: Binlerce bebek, çocuk, yüz binlerce masum genç, ihtiyar ve ev hanımını hapse attıran, milyonlarca yakınlarını mağdur eden bir tabiri iktidara yutturdular. Ki, masumları terörist diye damgalamak “hem iftira, hem yalan, hem su-i zan, hem gıybet, hem de itibar cellatlığı”dır. (Bağımsız ve adil mahkemelerce teröristliği tesbit edilenler hariç.) 

Yeni Asya’nın yayın politikasına gelince, okuyucu temsilcileri Yeni Asya’nın yayın politikasını tasvip ile aynen devamını kararlaştırmış, kahir ekseriyetle oylayarak kabul etmiştir. Tenkit, meslek, meşrep ve meşveret kararlara uymamak başta “muhabbet, uhuvvet, ittihad ve tesanüdü” sarsar!  

Geçmişte ve elan haksızca ve insafsıza tenkit veya başka olumsuz bir hareketlerde bulunanlar “hiçbir şey olmamış!” gibi gezemez; “helâllik alıp özür dilemeli.”  

Şunu da teslim edelim ki, beşeriz, şaşarız; Ahirzamanın son dilimi dehşetli fırtınaları içinde hepimiz hata eder, kusur işleriz. Bazen de savruluruz! Öyle ise, Risale-i Nur’un ortaya koyduğu Kur’an’i ve Nebevi (asm) şu prensibe göre hareket etmek mecburiyetindeyiz: 

“Nefsini itham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiaze eder (Allah’a sığınır). İstiaze eden, şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse, affa müstehak olur.” (Lem’alar, s. 91.) 

“Affa müstahak” olmanın şartı, “helâllik alıp özür dilemek” değil midir? Siz hâlâ “helâllik alıp özür” dilemediniz mi? 

Bize düşen, samimi ve dürüst davrananlara şöyle demektir: “Hîn-i meşrutiyette tevbenin kapısı açıktır ve tevbe edenler çoktur. Şimdiki rüesâya tevbih (reisleri azarlama, paylama) ve ta’nifte (farklı yaklaşmaya) hakkım yoktur. Ben taşımı sabıka (geçmişe) atıyorum. Bazılarının hatırı kırılsa da mâzur tutulsun. Yalnız hakkın hatırı kırılmasın. Zira, milletin hatırı, onların hatırından daha âli, daha galîdir (yüksek ve kıymetlidir).” (Münazarat, s. 95, eksi baskı)  

Okunma Sayısı: 58
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