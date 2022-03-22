“Siz sadece şerh ve izah edin”

Bediüzzaman; Kur’an ve Hadis (Sünnet-i Seniye’nin) bu zamandaki “iman, ibadet, ahlak, ukûbat” çerçevesinde her meseleyi tecdid etmiş, yüzlerce direkt, binlerce endirekt içtihad da yapmıştır.

“Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz. (Mektubat, s. İnternet, 413.)

Müçtehid, Kur’an ve Hadis’ten (Sünnet-i Seniyye’den) hüküm çıkaran, derin ilim ve yetki sahibi. “Müctehidler de olsalar…“ ifadesi, “Ben gerekli bütün içtihadları yaptım, siz sadece hangi cümlelerde, hangi içtihadı yaptığımı şerh ve izah ederek ortaya koyun” demektir.

Dolayısıyla “ulûm-u imaniye” çerçevesinde yüzlerce direkt, binlerce de endirekt içtihad yapmış. Mesela;

● İçtihad Risalesi’nde içtihad hakkında içtihad edip “illet, hikmet” meselesi anlatılırken, “Seferde namaz kasredilir, iki rekât kılınır. Şu ruhsat-ı şer’iyyenin illeti (sebebi) seferdir, hikmeti ise meşekkattir. Sefer bulunsa, meşekkat hiç olmazsa da namaz kasredilir. Çünkü, illet var. Fakat, sefer bulunmasa, yüz meşakkat bulunsa namazın kesredilmesine illet olamaz.” (Sözler, s. 444.) der.

● Birinci Söz ve Lem’alar’da Besmele’nin sırları anlatılırken, “O halde, hem veren Bismillâh demeli, hem alan Bismillâh demeli. Eğer o Bismillâh demiyor, fakat sen de almaya muhtaçsan, sen Bismillâh de, onun başı üstünde rahmet-i İlâhiyenin elini gör, şükürle öp, ondan al.” (Lem’alar, s. 137.) diye bir içtihad da yapar.

● Keza, Dördüncü Söz’de, “Bin adamın iştirak ettiği bir ‘piyango kumarına’ yarı malını vermek, akıl kabul ederse... (Sözler, s. 27.) cümlesinden “piyangonun kumar” olduğunu anlıyoruz.

Sinema, televizyon, bilgisayar, internet resimle ilgili günümüz en önemli buluş ve gelişmeleridir. Bunları kullanmak câiz mi?

● “Ara sıra sinemaya ibret için gittiğimden…” (Tarihçe-i Hayatı, s. 110.) Bu cümle ve devamından, “ibret, ders almak ve meşru” olmak şartıyla câiz fetvasını çıkarabiliriz.

● Kur’ân’ın, mu’cizeliği anlatırken, “zekât”la ilgili şöyle bir izah, bir içtihad yapar: “Zekâtı öyle adama veresin ki, nafakasına sarf etsin. Yoksa, sefâhete sarf edenlere sadaka makbul olmaz.” (Sözler, s. 335.)

İşte Risale-i Nur’da bunlara benzer binlerce dolaylı içtihad, fetva ve hüküm yer alır.