Siz “semâvâta işittirecek derecede bağırmakla” vazifeli değil misiniz?

Hepimiz farkına varmalıyız ki:

● “Emr-i bil-ma’ruf, nehy-i a’nil-münker/iyi, doğru, hakkı anlatmak, yanlış, batıl, kötülükten men etmek kesinlikle farz” kılındığına (Lokman Suresi, 17.),

● “Kendi aleyhinizde, anne-babanızın, akrabalarınızın aleyhinde de olsa dosdoğru şahitlik edin.” (Nisa Suresi, 135.) diye emredildiğine,

● “Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, elinizle düzeltemezseniz dilinizle, dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğz edin. Bu da imanın en zayıf derecesidir.” (Müslim, İman, 78.) buyrulduğuna göre kimseye “gına gelmemesi ve kabak tadı” vermemesi lâzım! Bilakis, zulüm ve işkencelerden gına gelip “Yeter artık, zakkum tadı vermeye başladı!” demeli değilmi?

Mâsum, mazlum bebek, çocuk, kadın, genç, ihtiyar, hasta, sakatlara zulüm devam ettikçe ikazlar da devam etmeli; velev kâne 180!

Zira, Nur talebeleri olarak vazifelerimizden birisi aynı zamanda Hak, Adil Esmasının tecellisine, “adalet-i mahza, adalet-i tam, adalet-i hakikiye” çalışmak değil mi? Bediüzzaman’ı dinlemek değil mi? Buyurunuz:

“Nasıl ki, sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz mâsum ile bir câni var. O gemiyi gark (batırma) ve o haneyi ihrak etmeye (yakmaya) çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini, semâvâta işittirecek derecede bağıracaksın. Hattâ birtek mâsum, dokuz câni olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılmaz.” (Mektubat, s. 254.)

Risale-i Nur’dan habersizlere sözümüz yok! Ancak, bilenlere ne oluyor ki, zalimlikleri semâvâta işittirecek derecede bağıracaklarına; bağıranlara engel olmaya yelteniyorlar!

“Adâlet, hak ve hürriyetler” de hizmetlerimizin gereği ve asıl meselelerimizden değil mi?