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22 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Sizin de boynunuzun borcu değil mi ey dindarlar?

Ali FERŞADOĞLU
22 Aralık 2023, Cuma
Tıp, fizik, astronomi, psikiyatri, psikoloji ve sair fen veya sosyal sahada bir keşif ve buluş yapıldığında iz’an, insaf, vicdan sahibi, özellikle ilim adamı eski malumat, metot ve bakış açılarını terk ederek ona sahip çıkar, taraftar olur.

İz’an; derin sezgi, engin anlayış ve kesin kavrayıştır. İnsaf, Arapça “nısf/yarı” demektir. Yani, muhatapların da haklı olabileceğini düşünmektir. Yani, mantığa dayalı adalet duygusudur, hakperestliktir. Vicdan; kendini yargılamaya bulunmaya yönelten, dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan, kişiye doğruyu ve iyiyi yapmakla yükümlü kılan bir duygu ve güç kaynağıdır.  

Vicdan, “Ya­ra­tı­lı­şı ve ya­pı­sı ge­re­ği doğruyu yan­lış­tan, iyiyi kötüden ayıra­bilen, hayırlı ve gü­ze­li is­te­yen, iyi­likten lezzet alan, çirkin ve yan­lış­tan ka­çan, kö­tü­lükten elem du­yan ru­hu­mu­zun esas­lı, güç­lü fonk­si­yo­nu, aynı za­man­da, aklın kont­ro­lö­rü, ha­ri­ta­sı, pu­su­la­sı ve bek­çi­sidir.” Vicdan bir şuurdur. Bu şu­ur; • Bir fiili iş­le­yip iş­le­me­me • Bir işi ya­pıp yap­ma­ma­da sor­gu­la­ma • Uyarma, yargılama • Öğüt ver­me, • Red­det­me, doğ­ru­la­ma, • Te­myiz/ayır­ma ve kont­rol et­me özellik­le­ri­ne sahiptir. Ahlâkî mesuli­ye­tin kay­na­ğı olan vic­da­nı­mız; akıl, man­tık, kı­yas, fikir, hipotez gi­bi yol­lar ta­kip et­mez; ger­çe­ği doğ­ru­dan doğ­ru­ya bilir. Vicdan; ru­hun ba­kan ve gö­ren gö­zü, kal­bin ise pen­ce­re­sidir.”1 İd­rak, şu­ur ve sez­gi nis­pe­tin­de uya­nık olan bir vic­dan, ruh ve du­y­gu­la­ra yol gös­te­rir, ha­kem­lik ya­par. Aklın ışığı fen, vicdanın zi­ya­sı da dinî/ma­ne­vî ilim­ler­dir.  

Kur’an hepimizi, mealen, “Eğer bilmiyorsanız, o halde zikir, ilim ve irfan sahiplerine sorun ve öğrenin.”2 diyerek bilim ehline, bilenlere, “ilimde derinlik sahibi”3 olan allame, müçtehid ve müceddidlere yönlendirir.  

Sahanın binlerce İlahiyatçı ve otorite ehl-i ilimin tasdıkıyla; başta iman, ibadet, ahlak, ukubatın herbirisi yüzlerce alt başlıklarıyla izah ve ispat edilir. Risale-i Nur’da “her müşkül halledilir, her suale cevap verilir.”4 Çağın insanın tüm şüphe ve vesveseleri izale edilir. Ve yüzlerce tılsım-ı muğlakı (kapalı, herkesçe bilinmeyen sırrı) keşf ve halletmiştir.  

Bediüzzaman’ın çağrısıdır: “Madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk; o ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, tarafdar olsunlar.”5  

Öyle ise, iz’an, insaf, vicdan ilim ehli, hakperest avam ve havasın boynunun borcu, Risale-i Nur’u ders vermek ve ona uyup taraftar olmak değil midir? 

Dipnotlar: 

1-Mu­ha­ke­mat, Enst./inter., s. 123.; 2-Enbiya Suresi, 7.; 3-Al-i İmran Suresi, 7.; 4-Tarihçe-i Hayat, s. 45.; 5-Mektubat, Enst./inter., s. 413. 

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