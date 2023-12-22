Sizin de boynunuzun borcu değil mi ey dindarlar?

Tıp, fizik, astronomi, psikiyatri, psikoloji ve sair fen veya sosyal sahada bir keşif ve buluş yapıldığında iz’an, insaf, vicdan sahibi, özellikle ilim adamı eski malumat, metot ve bakış açılarını terk ederek ona sahip çıkar, taraftar olur.
İz’an; derin sezgi, engin anlayış ve kesin kavrayıştır. İnsaf, Arapça “nısf/yarı” demektir. Yani, muhatapların da haklı olabileceğini düşünmektir. Yani, mantığa dayalı adalet duygusudur, hakperestliktir. Vicdan; kendini yargılamaya bulunmaya yönelten, dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan, kişiye doğruyu ve iyiyi yapmakla yükümlü kılan bir duygu ve güç kaynağıdır.
Vicdan, “Yaratılışı ve yapısı gereği doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilen, hayırlı ve güzeli isteyen, iyilikten lezzet alan, çirkin ve yanlıştan kaçan, kötülükten elem duyan ruhumuzun esaslı, güçlü fonksiyonu, aynı zamanda, aklın kontrolörü, haritası, pusulası ve bekçisidir.” Vicdan bir şuurdur. Bu şuur; • Bir fiili işleyip işlememe • Bir işi yapıp yapmamada sorgulama • Uyarma, yargılama • Öğüt verme, • Reddetme, doğrulama, • Temyiz/ayırma ve kontrol etme özelliklerine sahiptir. Ahlâkî mesuliyetin kaynağı olan vicdanımız; akıl, mantık, kıyas, fikir, hipotez gibi yollar takip etmez; gerçeği doğrudan doğruya bilir. Vicdan; ruhun bakan ve gören gözü, kalbin ise penceresidir.”1 İdrak, şuur ve sezgi nispetinde uyanık olan bir vicdan, ruh ve duygulara yol gösterir, hakemlik yapar. Aklın ışığı fen, vicdanın ziyası da dinî/manevî ilimlerdir.
Kur’an hepimizi, mealen, “Eğer bilmiyorsanız, o halde zikir, ilim ve irfan sahiplerine sorun ve öğrenin.”2 diyerek bilim ehline, bilenlere, “ilimde derinlik sahibi”3 olan allame, müçtehid ve müceddidlere yönlendirir.
Sahanın binlerce İlahiyatçı ve otorite ehl-i ilimin tasdıkıyla; başta iman, ibadet, ahlak, ukubatın herbirisi yüzlerce alt başlıklarıyla izah ve ispat edilir. Risale-i Nur’da “her müşkül halledilir, her suale cevap verilir.”4 Çağın insanın tüm şüphe ve vesveseleri izale edilir. Ve yüzlerce tılsım-ı muğlakı (kapalı, herkesçe bilinmeyen sırrı) keşf ve halletmiştir.
Bediüzzaman’ın çağrısıdır: “Madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk; o ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, tarafdar olsunlar.”5
Öyle ise, iz’an, insaf, vicdan ilim ehli, hakperest avam ve havasın boynunun borcu, Risale-i Nur’u ders vermek ve ona uyup taraftar olmak değil midir?
Dipnotlar:
1-Muhakemat, Enst./inter., s. 123.; 2-Enbiya Suresi, 7.; 3-Al-i İmran Suresi, 7.; 4-Tarihçe-i Hayat, s. 45.; 5-Mektubat, Enst./inter., s. 413.