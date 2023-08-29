"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Sizin peşinize niye takılalım ki?!

Ali FERŞADOĞLU
29 Ağustos 2023, Salı
Bazı İlahiyatçılar-ve çoğu “ulemâü’s-sû (ilmini kötüye kullanan ilim adamları)-yayınladıkları konuşma, video veya yazılarında “hikmet-i İlâhiyenin tensibiyle”1 ortaya çıkan hak mezhep, cemaat ve tarikatleri, “Kur’an’da, Asr-ı Saadette yok!” deyip İslama aykırı bulur.

Onlara sorumuz şu: “Dünya çapında âlim, müçtehid ve müceddidleri bırakıp sizin peşinize mi takılalım?” deyip, “Ulemâü’s-sû’ hakkında bir tehdid-i azîm var.”2 rivayeti hatırlatalım. 

Anlatmak istemediğiniz şu: Kur’ân ve Rasulullah (asm) rahmeten lilalemindirler. “Kur’ân, bütün tabakata, bütün a’sârda, kâffe-i ahvâlde şâmil bir hitab-ı ezelîdir.”3 Kur’ân’ın en büyük mu’cizelik yönlerinden birisi de cihanşumüllüğüdür.

İnsanlar aynı tornadan çıkmış, aynı şartlarda yaşayan tek tip varlıklar değildir. Herkesin hayat şartları, imkânları farklıdır. İşte “gidilen yol” anlamında olan mezhep, Kur’ân’ı ve onun en büyük, en geniş tefsiri olan hadisi, Sünnet-i Seniyyeyi, yani, İslâmiyeti bulunduğu bölge, coğrafya, imkân ve şartlara göre yaşama biçimidir. Mezhep sosyal hayatın tabii bir sonucudur. Meselâ Kur’an mealen ferman eder: "Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin..."4“Sonra kirlerinden arınsınlar, adaklarını yerine getirsinler ve kadîm olan Beyt'i, Kâbe'yi tavaf etsinler.5 “Allah uğrunda hakkıyla cihad edin.”6 Bu ve benzeri emirler veyaı nehiyler ne zaman, hangi ölçülerde ve nasıl yerine getirileceğine dair açıklamalar yoktur. Şu halde Müslümanlar yegane müracaat kaynağı Kur’ân ve hadis (Sünnet-i Seniyyedir). 

Kur’an’da meâlen peygamberler örnek alınması gerektiği vurgulanır: "Allah'ı ve âhiret gününü ümid eden ve Allah'ı çokça anan kimseler için, Resûlullah'ta üsve-i hasene/güzel bir örnek vardır."7 “Peygamber size şahit ve örnek olsun, siz de insanlara şahit ve örnek olasınız.8 “Allah, sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit ve örnek olsun, siz de insanlara şahit ve örnek olasınız.”9 

Demek muallimsiz, peygambersiz Kur’an’ı anlamak mümkün değildir!..

Dipnotlar: 

1-Sözler, Enst./inter., s. 447.; 

2-Mektûbât, s. 413.; 3-Sünûhat, s. 20.; 

4-Bakara Suresi, 110.; 5-Hac Suresi 29.; 

6-Hac Suresi 78.; 7-Ahzab Suresi, 21.; 

8-Hac Suresi 78. 9-Hac Suresi 78.; 

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'En düşük aylık 15 bin liraya çıkarılmalı'

    Yatırımlar için de demokratik haklar güçlenmeli

    Uygur Bölgesinde şimdi de “İslam’ın Çinlileştirilmesi” zulmü

    Tarım ve Orman Bakanlıkları ayrılmalı

    Putin, Prigojin’in yerine Troşev’i seçti

    1,5 milyon kişinin 12 aylık maaşına bedel

    Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırıları engellemek için önemli adım

    Elektrikliler için ortak hareket şart

    1 milyonu geçebilir

    Tespit yapılamadan enkaz kaldırılmış

    Seçimden sonra cezalar üç, vergiler dört kat arttı

    Ukrayna: 1 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı

    Ek MTV ödemelerinde son günler

    Galatasaray Molde'yi elerse 17. kez Devler Ligi gruplarında yer alacak

    Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Yunanistan'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

    Eskişehir'de bir binada patlama oldu: 1 kişi öldü

    Nijer'den Fransız Büyükelçisine verilen 48 saat süre doldu

    Sıcaklarda bu içeceklere dikkat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk şamarları peş peşe
    Osman ZENGİN

    Zafer Ali’yi de dualarla uğurladık
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hormonlama, genlerle oynama fâciası
    Ali FERŞADOĞLU

    Sizin peşinize niye takılalım ki?!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nejat EREN

    Hak ve adalet mi? Güç ve kuvvet mi?
    Genel

    Tarım ve Orman Bakanlıkları ayrılmalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Meral DEMİRDÖĞMEZ

    Hadiseleri nur-u iman ile okumak
    Ramazan Çalışan

    Hiçbir şey tesadüfen olmuş değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.