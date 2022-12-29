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29 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Sorularımızın cevaplarını nerede buluruz?

Ali FERŞADOĞLU
29 Aralık 2022, Perşembe
İslâm âlemi, hâlen 300, 500, 1000 sene öncesinin tefsirlerine ve kitaplarına bakarak sorularına cevap, hastalıklarına tedavi arıyor.

Halbuki, eski çağların tefsirleri, o çağların bilgi birikimine göre yazılmıştır. Mesela, İbn-i Sina, yalnızca tıp alanında 29 buluş yapmış, onlarca tıbbî âlet geliştirmiş. Keza, El-Havi isimli tıp eseri, asırlarca Batı üniversitelerinde okunmuş. Ne var ki, bugün, hastalıkların teşhis ve tedavisinde yeni metotlar kullanılmıyor. Tıbbî veriler, metotlar, âletler, cihazlar, değişti. Sosyal hayat ve anlayışlar fevkalâde inbisat ve değişim içinde. 100, hatta 10 sene öncesinin bakış açısı değişti. Okullarda eski zamanların kitapları okutulmuyor! 

Eski devirlerin ulaşım ve nakliye araçları kağnı, at arabası, faytonu ulaşım için kullanmadığımız gibi; sosyal hayatta da eski devirlerin ilmî birikimiyle tasnif edilen irşad, tebliğ metotları ve tefsirleriyle hareket edebilir miyiz? Onlar, çağlarına uygun yazılmış temel eser, kaynak eserdirler. Ama, çağımızın insanını tatmin edemez, sorularını cevaplandıramaz, problemlerini çözemezler.  

Meselenin bir başka boyutu da şudur: Kimi zaman, geçmiş devirlerin tefsirleri, günümüz ilmî, astronomik, coğrafî keşif ve gelişmeleri perspektifinden bakıldığında müteşabih âyet ve hadisler hakkında şüphe ve vesveseye, kimi zaman da reddine kadar sürükleyebilir. Mesela; 

Mugayyebât-ı Hamse’den (bilinemeyecek beş gaybî meseleden) “Anne rahmindeki ceninin erkek mi, dişi mi olacağı; yağmurun ne zaman yağacağı artık biliniyor! Bu gelişmeler Lokman Sûresinin 25’inci âyetiyle çelişmiyor mu?” deniliyor. Bediüzzaman ise, bu meseleyi eserlerinde harika bir şekilde izah etmiş. (Bkz. Lem’alar, On Altıncı Lem’a, s. 114.)  

“Yeryüzüne bakmazlar mı; nasıl yayılmış” (Gaşiye Sûresi: 20) meâlindeki âyetin metnindeki, “sutıhat” kelimesi; geçmiş dönemlerin bazı tefsirlerinde, “satıh, yüzey” anlamından hareketle “dünyanın yuvarlak değil, düz olduğu” hükmüne varılmış. Aksini söyleyen âlimler de şiddetle eleştirilmiş… Halbuki, “dünyanın yuvarlaklığı içinde düz gibi olması ve düzlüklerin bulunması mu’cizesi” de nazara verilmiştir. Kimi tefsirlerde geçen, “Dünya düz ve sabit, güneş etrafında dönüyor” ifadeleri Batlamiyus’tan, Yunan felsefesi’nden alınmış yorumlardır. 

Bediüzzaman, İmam-ı Şafii aynı saatte, her yerde kılınan 5 vakit namaz sistemiyle, İmam-ı Gazali, Hüseyin-i Cisrî (ra), İbrahim Hakkı gibi âlimlerin dünyanın yuvarlaklığını ispat ettiklerine dikkat çeker. (bkz. Muhakemat, s. 84.) Peki, 300, 500, 1000 sene öncesinin tefsirleriyle bugünkü problemlerimizi çözebilir, sorularımıza cevaplar bulabilir miyiz?  

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