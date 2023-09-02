Sosyal hayatın gereği kimliklerimiz...

Hepimizin sosyal hayatta çeşitli kimliklerimiz vardır.

Hak mezhepler, cemaat ve tarikatler, sosyal hayatın bir gereği ve zaruri bir sonucudur. Ve bunlar bizim tabii kimliklerimizdir. Mezhep, cemaat mefhumlarını “Müslümanların bölünmesi” şeklinde algılamak yanlıştır.

Müslümanlıkta kimlikler şöyle ortaya çıkmıştır: En üst kimlik İslamiyettir, Müslümanlıktır. Hemen altındaki ikinci kimlik “Ehl-i Sünnet vel-Cemaat” kimliği. Mezhep, Cemaat, Milliyet, etnik kimlik. Bu kimlikler biribirine mani olmadığı gibi, çatışma sebebi de değildir! Bu farklılıklar -her zaman, herkesin söylediği gibi- zenginliktir, güzelliktir.

Mezhep ve cemaatleşmeyi, “Müslümanların bölünmesi” şeklinde algılamak son derece yanlıştır. “Heyet-i içtimaiye-i İslâmiye büyük bir ordudur; kabâil ve tavâife inkısam edilmiş. Fakat bin bir bir birler adedince cihet-i vahdetleri var: Hâlıkları bir, Rezzakları bir, Peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitapları bir, vatanları bir-bir, bir, bir, binler kadar bir, bir...

“İşte bu kadar bir birler uhuvveti, muhabbeti ve vahdeti iktiza ediyorlar. Demek, kabâil ve tavâife inkısam, şu âyetin ilân ettiği gibi, teârüf içindir, teâvün içindir; tenâkür için değil, tehâsum için değildir.”1

Öte yandan, İslamiyet, Müslümanlık, farklı kimlikleri gerektirdiği gibi, tüm insanlığı kucaklar. Hangi din veya ırktan olursa olsun tüm insanlarla birlik bağları kurar. Zira, insanlar arasındaki kurduğu bağ; ırkçılık değil; “dinî, sınıfî ve vatanî”dir.2 Yani, aynı dinden olanlar kardeştirler. Aynı inancı paylaşmayıp, aynı vatanda yaşıyorlarsa, “vatanî” bağ birlik noktalarıdır. Aynı dinden olmayıp ve aynı vatanda da yaşamıyorlarsa, aynı meslekte iseler şayet, bu bağ onları dayanışma ve yardımlaşmaya, teşrik-i mesai, işbirliği yapmaya götürür.

Müspet milliyet bir bağdır. Ancak, menfi milliyet, ırkçılık; kesinlikle reddedilmiştir. Irkçılık “ene/enaniyet” ağacının acı meyvesidir. Allah’ın Elçisi (asm), “Irkçılığa çağıranlar bizden değildir, ırkçılık için savaşanlar bizden değildir, ırkçılık için ölenler de bizden değildir” buyurur. Başka bir hadis-i şerîfte de ırkçılığı zulüm ve haksızlıkta milletine yardım etme diye tarif eder.3 İnsanların kabîle, millet ve taifelere ayrılmasının temel sebebi, tanışmak, biribirini kabul etmek ve yardımlaşmaktır; yoksa biribirini inkar ve ezmek değildir!

Dipnotlar:

1-Mektûbât, Enst./inter., s. 310.; Sözler, s. 122; 3-Ebû Dâvûd, Edep: 113.