"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Sosyal, siyasî, ekonomik krizlerin sebebi nedir?

Ali FERŞADOĞLU
11 Mart 2020, Çarşamba
Ülkemizde-İslâm âleminde-sık sık sosyal, siyasî, ekonomik krizlerin çıkmasının, istikrarsızlığın, terörün, komşuları ile savaşa girmesinin, şehitlerin gelmesinin ve problemlerin birikip çözüme kavuşturulamamasının sebebi nedir?

İstibdat, diktatörlük, baskıdır. Yasaklarla dolu darbeler anayasasının hâlâ geçerli olmasıdır. Tek adama dayalı yönetim sisteminin bulunması, tek kişilik karar merciinin bulunmasıdır.

Uzun zamandır “Güçlü cumhurbaşkanı, güçlü Türkiye” sloganıyla bazılarını uyuttular ve kamuoyunu yanılttılar.  

Karar verme yetkisini tek kişiye vererek, işleri zorlaştırdılar. Halbuki, Bediüzzaman’ın tesbitiyle, “Eski zamana benzemez. Şahıs ne kadar da harika olsa, şahs-ı mânevîye karşı mağlûp olmak kabildir.” 1 

İşte siyasî, ekonomik, sosyal, savaş mağlûbiyeti!..

Bediüzzaman meseleyi burada bırakmaz. İstibdadın, tek adamcılığın, “yetkilerin tek şahısta, yalnız cumhurbaşkanında” toplanmasının ülkemizi getirdiği hazin durum ve sefil sonuçlarını şöyle sıralar:

“İstibdat tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir. Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefâlete düşürttüren ve ağrâz ve husûmeti uyandıran ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid eden, istibdattır.” 2 

 “İstibdat tahakkümdür: En küçük idarî birimden üniversitelere, toplumun en küçük katmanından en yükseğine kadar işler istişare ile, ilim fikir ile, ortak akıl ile, yardımlaşma, dayanışma ile değil, tahakkümle, hükmederek yürütülüyor: Gel, git, yap, yapma, otur, kalk, dur, yazma,-çizme, konuşma, hak-hukuk deme…   

 “Bu, devleti, bütün toplum görevlerini, ekonomik ve kültürel hayatın tek düzenleyicisi olarak gören anlayıştır. Devlet, hukukun, kültürün ve geleneklerin kaynağıdır. 20. yüzyılın başlarından beri hâkim olan devletçilik zihniyeti, devletçiliğin katı temsilcisi Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra itibardan düşmüştür. 3 

Dipnotlar:

1- Emirdağ Lâhikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 377.

2- Münâzarât, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 22.

3- Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Ankara, 1997, s. 98-99.

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Paniği virüsten daha tehlikeli

    Türkiye’deki ilk koronavirüs vakası açıklandı

    İtalya'da bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm sayısı!

    İİT’den Atina’ya çağrı

    Prof. Dr. Bağcı: HTŞ bize kaldı

    Kremlin’deki skandala muhalefetten tepki

    Sığınmacılar imtihanımız

    Savaşsız ve sınırsız bir dünya

    Bakan Selçuk: Resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar etmeyin

    'Test yaptıracaktım ama ortada bir neden göremedim'

    Patriot için S-400'ü iade şartı

    Koronavirüs teşhisi konulan İranlı Bakan iyileşti

    Türk ve Rus askeri heyetleri toplandı

    AP Başkanı kendini karantinaya aldı

    Diyanet asgari fitre miktarını açıkladı

    İbrahim Kalın: Adım sırası AB'de

    Polonya Genelkurmay Başkanı koronavirüse yakalandı

    Merkel'den Libya için diplomasi çağrısı

    Erdoğan'dan 'Patriot' açıklaması

    MEB'den "koronavirüs" uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Putin’in ayetli mesajı ve halimiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Suudi Arabistan’da olağanüstü hâl
    Genel

    Paniği virüsten daha tehlikeli
    Ahmet BATTAL

    Devletin sıra dayağı: Yargı
    Mustafa ORAL

    Merhamet, Rabbim merhamet
    Faruk ÇAKIR

    Yıllar boşa geçmiş
    Genel

    Sığınmacı gence sahip çıkan Papaz, Müslüman oldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Sahibini kirleten mal nedir?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Adım adım aile

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.