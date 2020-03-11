Sosyal, siyasî, ekonomik krizlerin sebebi nedir?

Ülkemizde-İslâm âleminde-sık sık sosyal, siyasî, ekonomik krizlerin çıkmasının, istikrarsızlığın, terörün, komşuları ile savaşa girmesinin, şehitlerin gelmesinin ve problemlerin birikip çözüme kavuşturulamamasının sebebi nedir?

İstibdat, diktatörlük, baskıdır. Yasaklarla dolu darbeler anayasasının hâlâ geçerli olmasıdır. Tek adama dayalı yönetim sisteminin bulunması, tek kişilik karar merciinin bulunmasıdır.

Uzun zamandır “Güçlü cumhurbaşkanı, güçlü Türkiye” sloganıyla bazılarını uyuttular ve kamuoyunu yanılttılar.

Karar verme yetkisini tek kişiye vererek, işleri zorlaştırdılar. Halbuki, Bediüzzaman’ın tesbitiyle, “Eski zamana benzemez. Şahıs ne kadar da harika olsa, şahs-ı mânevîye karşı mağlûp olmak kabildir.” 1

İşte siyasî, ekonomik, sosyal, savaş mağlûbiyeti!..

Bediüzzaman meseleyi burada bırakmaz. İstibdadın, tek adamcılığın, “yetkilerin tek şahısta, yalnız cumhurbaşkanında” toplanmasının ülkemizi getirdiği hazin durum ve sefil sonuçlarını şöyle sıralar:

“İstibdat tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir. Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefâlete düşürttüren ve ağrâz ve husûmeti uyandıran ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid eden, istibdattır.” 2

“İstibdat tahakkümdür: En küçük idarî birimden üniversitelere, toplumun en küçük katmanından en yükseğine kadar işler istişare ile, ilim fikir ile, ortak akıl ile, yardımlaşma, dayanışma ile değil, tahakkümle, hükmederek yürütülüyor: Gel, git, yap, yapma, otur, kalk, dur, yazma,-çizme, konuşma, hak-hukuk deme…

“Bu, devleti, bütün toplum görevlerini, ekonomik ve kültürel hayatın tek düzenleyicisi olarak gören anlayıştır. Devlet, hukukun, kültürün ve geleneklerin kaynağıdır. 20. yüzyılın başlarından beri hâkim olan devletçilik zihniyeti, devletçiliğin katı temsilcisi Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra itibardan düşmüştür. 3

Dipnotlar:

1- Emirdağ Lâhikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 377.

2- Münâzarât, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 22.

3- Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Ankara, 1997, s. 98-99.