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1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Sosyete hanımefendinin çarpıcı duâsı

Ali FERŞADOĞLU
01 Eylül 2022, Perşembe
Kuşluk/İşrak vaktinin bitimiyle “Yalova Deprem Şehidleri Anıtı”na doğru yaptığımız sabah yürüyüşünde sosyete bir hanımefendinin telefonda yüksek sesle şöyle dediğini duyduk: “Allah’ım, hesabını vermeyeceğim rızkın boğazımdan geçmesini nasip etme!”

Bu duâyu duyunca kendimize, “Ömründe böylesini yapamadın; yürü git!” dedim ve “Allah’ım duasını kabul eyle!” dedik.

Derler ki, “İmanla paranın kimde olduğu belli değil!” Bu söz para için geçerli olabilir, ama, iman için değil! İşte, sosyete bayanda iman tezahür etti! Bazıları Besmele çekerek bir yere girer, arabaya biner-iner! Bazıları cami kapısında örtüsünü çantadan çıkarır ve camiye girerek namazını eda eder. Bazıları da aşırı açılıp saçılmayı, dinimiz ve örfümüze aykırı olduğunu, “Çocuk gelinlere karşıyız, ama, sokaklar 14-16 yaşındaki çocuk anneler, kadınlarla dolu, ses çıkarmıyoruz!” diye sosyal medyada da feryat ederek anne-babaları, toplumu uyarır!

“Günah-ı kebireyi işlemek imansızlıktan gelmiyor, belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlûbiyetinden ileri gelir. “(Lem’alar, Enstitü/internet, s. 80-81)  

“O’na iman etmek, Kur’ân-ı Azimüşşanın ders verdiği gibi, O Halıkı, sıfatlarıyla, isimleriyle, umum kainatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek; ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak; ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tevbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa, büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir...” (Emirdağ Lâhikası, s. 177.)

Evet, imanın derecatı var: “İman, yalnız icmâlî ve taklidî bir tasdike münhasır değil; bir çekirdekten tâ büyük humıa ağacına kadar veeldeki âyinede görünen misâlî güneşten tâ deniz yüzündeki aksine, tâ güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları” var. (Hizmet Rehberi, s. 44.)

İman nasıl güçlenir? “Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren, ancak ibadettir. Evet, Allah’ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hale, alem-i İslamın hal-i hazırdaki vaziyeti şahittir.” (İşârâtü’l-İ’câz, s. 140) 

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