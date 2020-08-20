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20 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Sözünde durmak er kişinin harcıdır!

Ali FERŞADOĞLU
20 Ağustos 2020, Perşembe
İnsan yaratılmışların en mükerremidir. Samimî mü’min ise, eşref-i mahlûkatın en eşrefidir…

Bu birçok güzel, ulvî hasletin yanında, sözünde sadık, ahdinde vefa, emanette emin ve antlaşmasına sadık kalmasından da gelir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de bütün güzel ahlâkı övülen ve her cihette numune-i imtisal olan Peygamberimiz (asm); dost, düşman asla ayırt etmeden verdiği sözde duran, anlaşmalarına sadık ve ahde vefanın en büyük timsalidir. 

Peygamberliğinden önce bile, ticarî hususta bir dostuna verdiği sözü tutmak için üç gün beklediği meşhurdur:  

Sözleştiği adam unutup gelmemişti. “Nasıl olsa artık gelmez.” diyerek çekip gitmemiştir.  

Sözde durmayı hem fiilen göstermiş hem de tavsiye etmiştir: Bedir Savaşı için İslâm ordusu Medine’den ayrıldığında Hz. Huzeyfe el-Yemâni ile babası Huzeyl (ranhüm), orduya katılmak için yola çıkarlar. Müşrikler, onları görünce sorguya çekip, “Medineye döner, Muhammed’le birlikte savaşa katılmamak üzere söz verirseniz, sizi serbest bırakırız.” derler. 

Onlar Bedir’de Peygamberimizin (asm) huzuruna gelerek mücahitlerle birlikte savaşmak istediklerini söyler ve müşriklerle aralarında geçen hadiseyi de anlatırlar. 

Verdikleri sözü duyunca; Peygamberimiz (asm) onlara şöyle der: 

“Medine’ye dönün; verdiğiniz sözü yerine getirin. Biz de müşriklere karşı Allah’tan yardım isteriz. Onun yardımı bize kâfidir.” 

Keza, Hudeybiye Antlaşması da meşhurdur. En ağır maddelerinden birisi de şudur: Mekke’den Müslümanlara sığınan olursa geri iade edilecek, Medine’den Mekke’ye sığınanlar olursa iade edilmeyecekti.”  

Antlaşma henüz yeni imzalanmıştı. Antlaşmayı Mekkeli müşrikler adına imzalayan Süheyl bin Amr’ın oğlu Ebu Cendel gelip Resulullah’a (asm) sığınır… “Ya Ebu Cendel! Sen sabret ve katlan. Allah sana ve senin gibi olanlara muhakkak bir kurtuluş kapısı açacaktır” diyerek antlaşmaya sadık kaldı ve iade etti…  

Peygamberimiz (asm), onun güzide Sahabeleri, büyük zatlar ve hakikî mü’minler, tarih boyunca, verdikleri sözlere sadık kalmadılar mı?  

Ya bugün! Verilen sözler, imzalanan antlaşmalar havada! Ya devletin, ya iktidarların verdiği ve hemen peşinden çiğnediği sözler ne olacak? 

Verilen sözde durmayı daha uygun görmek, ahdini bozmamak, yapılan anlaşmaya bağlı kalmak ancak mü’minin büyük vasıflarından birisidir. 

Sözünde durmak her kişinin değil, hakikî mü’min er kişinin harcıdır! 

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