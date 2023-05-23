Şu ölçülerle bakınca ne görüyorsunuz?

Hepimiz biliriz ki, eskiden buluş ve keşifleri filozof, derin âlim ve düşünürler olarak kişiler yapardı. Şimdi, ekip, araştırma merkezleri NASA ve AR-GE cemaatleri yapıyor.

Ekonomik üretimde de bir iğne ustası günde 3 iğne, “cemaat, ekip, şirket” halinde ise 300 iğne üretiyor!

Keza, devleti bir kral, padişah, sultan, halife yönetirdi. Şimdi meclisler, şûralar, parlamentolar... Eski devir ve yeni dönemin psiko-sosyal özeti şu: “Eski devirlerde insanları bir araya getiren sosyal bağlar; hayat, yaşama, geçim şartları; medeniyetin vasıtaları o kadar çoğalıp, dallanıp budaklanmamıştı. Az adam devletin idaresine yarı kâfi gibi idi. Bu zamanda sosyal bağlar, hayat ve geçim şartları, ihtiyaçlar, ilimler, meslekler öylesine çoğalmış ki, ancak “milletin kalbi” hükmünde olan Meclis ve toplumun fikri makamında olan Şeriattaki istişare o devleti taşıyabilir, idare ve terbiye edebilir.”1

Şimdi, ferasetli bir mü’min ehl-i tahkiktir; her şeye ve her hadiseye “akıl, ilim ve vicdan” dürbünüyle ve ölçülerle bakar: “Zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil… Şahıs ne kadar dâhi ve hattâ yüz dâhi derecesinde olsa, bir cemaatin mümessili olmazsa, bir cemaatin şahs-ı mânevîsini temsil etmezse, muhalif bir cemaatin şahs-ı mânevîsine karşı mağlûptur.”2 “Fert dâhi de olsa, cemaatin şahs-ı manevisine karşı sivrisinek kadar kalır.”3 “Şimdi hâkim, şahıs değil, efkâr-ı âmme olduğu için… Şahs-ı vâhid, şahs-ı manevîyi kandıramaz ve tenvir edemez (aydınlatamaz).”4

Bunlar doğru, akla, mantığa uygun mu? Evet! Şimdi “Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne bakalım: Meclis’in görevleri fevkalade azaltılmış. Kontrol mekanizmaları tek kişi olarak cumhurbaşkanının elinde. KHK ve yönetmelikler çıkarma yetkisi de! Peki, cumhurbaşkanı dâhi mi, değil, yüz dâhi mi, hiç değil! İşin diğer vahim boyutu, “Bu işleri hangi şahs-ı maneviler yürütüyor?” Üstelik “Biz (İslâm âlemi) müteharrik-i bizzat değiliz, bilvasıta mütehharikiz. Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz. O tenvim ile (uyutarak) telkin eder, biz kendimizden hayat edip, asammane (sağırcasına) tahribimizde eser-i telkini icra ederiz.”5 Yöneticiler dâhi, yüz dâhi olmadığına göre, II. Avrupa, II. Amerika mı üflüyor, saraydakiler mi üflüyor, baskı grupları, büyük sermaye ve silahlı bürokrasi mi üflüyor!?

Aklımızı başımıza alıp parlamenter sistem, meşveret, meclis ve şûralara ne zaman geçeceğiz?

Dipnotlar:

1-bknz., Divan-ı Harb-i Örfî,

Enst./inter, s. 85.;

2-Mektubat, s. 425.;

3-Sünühat, Enst./inter., s. 52.;

4-ESDE, Münazarat, yeni tanzim, s. 189.;

5-Sünûhat, s. 64.