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1 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Suçlu; cezasını vicdani olarak çekmek ister

Ali FERŞADOĞLU
01 Kasım 2021, Pazartesi
Yaratılışı ve yapısı gereği doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilen, hayırlı ve güzeli isteyen, iyilikten lezzet alan, çirkin ve yanlıştan kaçan, kötülükten elem duyan ruhumuzun esaslı, güçlü fonksiyonu, aynı zamanda, aklın kontrolörü, haritası, pusulası ve bekçisidir.

Vücudumuz beyin; ruhumuz, akıl ve kalp; aklımız ise vicdanımızın tanzim ve tedbiriyle hareket eder. Ruhumuzun en ileri bilgi kaynaklarından olan vicdan, akıldan üstün olduğundan pek çok gerçeği, onunla biliriz. Sevmeyi-nefreti, zevki-elemi vs.  

Davranışlarımızın ahlâkî değeri olup-olmadığı hakkında öznel, kendine dayanan, subjektif bir şuurdur vicdan: 

* Bir fiili işleyip işlememe, * Bir işi yapıp yapmamada sorgulama, * Uyarma, yargılama, *Öğüt verme, * Reddetme, doğrulama, *  Temyiz /ayırma ve kontrol etme özelliklerine sahiptir.  

Ahlâkî mesuliyetin kaynağı olan vicdanımız; akıl, mantık, kıyas, fikir, hipotez gibi yollar takip etmez; gerçeği doğrudan doğruya bilir. 

Tefessüh etmeyen her vicdan, işlediği suçtan ve günahtan rahatsız olur ve ondan kurtulmak ister. Dolayısıyla, “Cinayetin lekesini izale (yok etmek) veya hacaletini tahfif (utancını hafifletme), veyahut icra-yı adalete iştiyak (adaletin icrasına duyulan istek, hasret) için cezayı hüsn-ü rıza (cezaya razı olup, güzel karşılama) ile kabul etmek, ruhun fıtrî (yaratılıştan) olan şe’nidir (işidir).  

“Evet, dünyada, çok namus sahipleri, cinayetlerinin hicabından kurtulmak için, kendilerine cezanın tatbikini istemişlerdir; ve isteyenler de vardır.” (İşaratü’l-İ’caz, Enstitü/internet, s. 82) 

Toplum aile, aile de sağlıklı düşünen, inanan, hisseden vicdanlı fertlerden oluşur. Bir toplumdaki fertlerin vicdanlarının toplamı, kamu vicdanını oluşturur. Fertler vicdanlarını ne derece eğitip, kamu vicdanı havuzunda eritirlerse, ma’şerî (kamu) vicdanı da o nispette yükselir.  

Medenî insan kendisine yapılan en küçük iyiliğe en azından teşekkürle mukabele etmesi gerektiğini vicdanen bilir. Çünkü vicdanın işi hakkı teslim ve teşekkürle mukabele etmektir.  

Sayısız dahilî ve haricî nimetlerle kuşatıldığını bilen vicdan, ister istemez, “teşekkür” edecek bir merci arar. Çünkü inanmak ve teşekkür etmekte aklın, kalbin yanında vicdanın da büyük bir rahatı vardır. 

Kalp penceresinden seyreden vicdan, dinden başka amir ve teşvikçi tanımaz.  

Şuur, bilgi, izan/anlayış, eğitim ve terbiyeden mahrum bir vicdan nefsin isteklerini, süflî beklentilerini yerine getirdiği oranda da bozulur, vazifelerini yerine getiremez.   

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