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31 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Süfyan’ın tuzağına düşmek!

Ali FERŞADOĞLU
31 Ekim 2022, Pazartesi
Soru: “Bu dehşet zamanda, ‘siyasette muktesid meslekte’ gitmeyen Deccal/Süfyanın tuzağına düşer; ne demektir?”

Evvela bazı tabir ve kelimeleri açarak meseleyi anlamaya çalışalım: Siyaset; at bakıcısı, tımarcısı, yöneticisi anlamındaki seyis kelimesinden gelir. Devleti yönetenler edenler devletin sahibi değil, bakıcısı, idarecisidirler. Sahip, millettir. Bürokrat ve siyasetçi hizmetçidir, seyisdir.

Meslek; usûl, tarz, tutulan yol, davranış demektir.  

Siyasette meslek; bir düşünce, bir fikir, bir sisteme sahip olmayı gerektirir.  

Siyasette mesleksizlik ise, konjonktürel davranmak, menfaat üzerine hareket etmek demektir. 

“Muktesit”; iktisad demek, yani, israfa girmeyen en doğru, en istikametli yaşama biçimidir.  

Siyasette muktesit meslek, “ifrat-tefritten” uzak; “vasat, orta yol”, dengeli yol, “sırât-ı müstakîm”, yani, hürriyetçi, meşrutiyet-i meşruacı, demokrat yolu ifade eder.  

Muktesid, iktisada riayet etmektir. Demek ki iktisat, “ifrat ve tefritten”, aşırılıklardan beri olup “hadd-i vasat/dengeli” gitmektir.  

Siyasette israf ise, zarar vermek ve zulme girmek olarak da anlaşılabilir. Şu halde “siyâsetteki muktesid meslek”, aşırılıklardan âzâde olarak Risale-i Nur’un ortaya koyduğu Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimai, siyasi ölçü, prensip, strateji ve hizmet metotlarına uymaktır.   

“Siyasette muktesit meslek”te gitmemek, Deccal/Süfyanın tuzağına düşmektir: “Rivayette vardır ki, ‘Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tamaı uyandırarak insanların o zayıf damarlarını tutup kendine musahhar eder’ diye bu hadîs ihtar ediyor; ‘İsraf eden ona esir olur, onun dâmına düşer’ diye haber verir.”2 

“Tamah yüzünden çoklarını avlıyorlar... Ehl-i dünya, hususan ehl-i dalalet, parasını ucuz vermez, pek pahalı satar. Bir senelik hayat-ı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil, hadsiz bir hayat-ı ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırsla, gazab-ı İlâhîyi kendine celb eder ve ehl-i dalaletin rızasını celbe çalışır.” 

Kurtuluş, hayatın bütün alanlarında, özellikle “siyasette muktesid mesleği” takip etmektedir. 

Dipnotlar: 

1-Bediüzzaman, Beyanat ve Tenvirler, s. 105.; 2-Bediüzzaman, Şualar, s. 502.; 3-Bediüzzaman, Mektubat, s. 406-407

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