Süfyanizmle mücadele

Hıristiyanlık ve özellikle İslâm âlemi, 19’uncu asırda ortaya çıkan “izm”lerin, mağduriyetini yaşıyor. Bunların genel adı, deccalizmdir.

Deccalizm; öylesine bahsedilip geciştirilecek bir hadise değildir. Hz. Adem (as) kıyamete kadar bütün kavimlerin Allah’a sığındığı dehşetli inançsızlık, fesat, ahlâkî dejenerasyonun resmen yürütüldüğü bir felâkettir.

Yani, Kur’ân ve hadîsçe haber verilen, her tarafı kasıp kavuran “deccalizm, süfyanizm ve ifsat komitelerinin” fitneleridir.

Deccalizm, feminizm, sosyalizm, Marksizm vs, bütün “izm”lerin bir araya gelmesinden hasıl olan dehşetli bir cereyandır. Seküler (dindışı) bu ideolojilerin ana karakteri; kuvvete, kanuna, devlet gücüne dayanarak insanları kendisine benzetmeye çalışmasıdır. Bu “izm”ler, Osmanlı’nın gerileme döneminde, özellikle Tanzimat’tan sonra zaten hulül etmeye başlamıştı.

Batıda, Kilisenin baskısı ve tasallutundan, Engizisyon istibdatından laikizm ve sekülarizm gibi cereyanlar çıktı. Bunlar dini dünya işlerinden ayırır, vicdanı kalbe hapseder, hayata geçirmez.

Bazıları, dine ses çıkarmamakla beraber, hayata hiç karıştırmaz.

Deccalizm; ahlâksızlık, hubb-u cah (makam, şöhret), enaniyet, milliyetçilik, tama (açgözlülük), korku damarı ve dünyanın diğer bütün cazibedar şeyleriyle tahribatını sürdürüyor.

Ülkemizi de sarıp sarmalayan despot rejim, şahsın düşüncelerine ve “izm”lerin ideolojilerine dayanır. Sistem ne isterse, vatandaş ona uymak zorunda. Yani, insanların neye inanacağına, nasıl bir milliyetçilik anlayışına sahip olacağına, hangi ilkeleri benimsemesi gerektiğine, hangi kelimeleri kullanacağına, ne giyineceğine, ne giyinmeyeceğine bile devlet karar verir. Buna muhalefet edenler şiddetle cezalandırılır.

Seküler (dindışı) ideolojilere dayanan bu müstebit sistemin en büyük özelliği, kuvvete, kanuna, devlet gücüne dayanarak insanları kendisine benzetmeye; yani, maneviyattan soyutlamaya çalışması; tornadan “tek tip, tek kalıp” vatandaşlar üretmesidir.

Bunlara karşı maddî cihadla mukabele edilemez. Zira, dünyayı, maddeyi, eğitimi, ekonomik ve ticarî sistemi, rejimi bu anlayış kurgulamıştır.

Müslümanlar bunlardan mahrumdur.

Ancak iman gücü ile mukabele edebilirler. Yani, en etkili silâh, ilim, fikir, ispat, delil, imandır. Yani, “cihad-ı manevîdir.”