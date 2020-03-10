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10 MART 2020 SALI - YIL: 51

Suriye’den gelen şehidlerin kökeni

Ali FERŞADOĞLU
10 Mart 2020, Salı
Suriye bir bataklıktır, dedik. ABD askerleri Irak’ta bunalıma girdi. İntiharlar arttı. Kamuoyu baskı yaptı ve ABD “askerleri çekiyorum!” dedi. Müslüman ülkelerinin askerlerini soktu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ile iyi ilişkiler içinde olduğunu söyleyen ABD başkanı Donald Trump’ın sinir bozucu açıklaması şöyle:

“Biz Suriye’de petrolü aldık, onlar savaşsın! Bırakın sınırları başkaları korusun.”

Evet, bu dehşetli oyun eskiden beri oynanmaktadır: Kendi askerlerini, adamlarını cepheden geriye çekmek, Müslümanları cepheye sürerek biribirine kırdırmak!

Daha önce II. Avrupa ve Avust- ralya tanımadığı, tesbit edemediği veya harekete geçemediği “radikal, şiddet yanlısı, silâhlı cihatçı” grupları şöyle bir çağrı yaptı:

“Kim Suriye’ye gidip cihat yapmak istiyorsa gelsin göndereceğiz.”

Bunlar kuzu kuzu çağrıya uydu. Bunları gemilere bindirip Suriye’ye Müslüman Müslüman’ı öldürsün diye gönderdi!

Gemiler yola çıkar çıkmaz şu kanunu çıkardı: Bu gidenler bir daha Avustralya’ya giremez! Bir taşla kaç kuş vurdular!

Türkiye, Suriye’ye muharip asker gönderdi. Ta ki, komşumuzdaki teröristlerin ve milyonlarca mültecinin göçünü önlemek için. Başarılı olabildi mi?

Peki, Libya komşumuz değil ve oradan ülkemize terörist sızmıyor ve mülteci gelmiyor. Oraya neden muharip askerler gönderildi?

Bu küresel siyaset cambazlarının bir oyunudur.

Aslında Bediüzzaman, 70 yılı aşkın önce bugünleri görmüş, teşhis etmiş ve alınması gereken tedbirleri de göstermişti. 

Şöyle ki: “Kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz.” 1

1989’da Berlin Duvarı’yla birlikte resmen komünist, Marksist eski SSCB çatır çatır yıkılıp dağılarak bu tesbiti tescil etmiştir.

Bediüzzaman, bir müjde daha vermişti: Dağılmış olan Müslümanlar “Tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslâmın müstaid bir veledidir; İngiliz mekteb-i idadîsinde çalışıyor. Mısır, İslâmın zeki bir mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan, İslâmın iki bahadır oğullarıdır; Rus mekteb-i harbiyesinde talim alıyor. İlâ âhir...” 2

 Seneler önce belirttiği gibi, “Kafkaslardaki Müslümanlar bağımsızlığını silâhlı mücadele ile kazanacaktı.

İşte bu hürriyet havası bütün dünyayı ve bilhassa Ortadoğu’yu da saracaktı. Sömürmeye devam etmek için, kana bulayan, maddî-manevî herşeyi yağmalayan-Üstadımızın tabiriyle-II. Avrupa (başı ABD, İngiltere  çekti), BOP (Büyük Ortadoğu Projesi’ni) gündeme soktu ve işgal etti. (Hak, hürriyet, adalet ve medeniyet projesi olan I. Avrupa AB’dir.)

Dipnotlar:

1- Emirdağ Lâhikâsı, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 311. 2- Sünûhat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 84.

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