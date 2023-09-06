"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Susturma projesi” devam ediyor!

Ali FERŞADOĞLU
06 Eylül 2023, Çarşamba
Ahirzamanın en dehşetli zaman dilimi Deccalizm/Süfyanizm devrindeyiz. Peygamberimiz (asm) buna şöyle işaret eder: "Adem’den Kıyamete kadar Deccaldan daha büyük bir fitne yoktur.”1 "Deccalın şerri şeytandan daha etkilidir."2

Bu dehşetengiz cereyan, Yeni Asya Neşriyatta çıkan “Kudsi Rivayetler Işığında/Ahirzaman Alametleri” isimli kitapta onun oyun ve desiselerine şöyle dikkat çekilir: “Taktik olarak Deccal, insanların bir kısmını imha, bir kısmını ihya edip dünyevileştirir ki, Deccal’ın suyundan içmek (imkânlarından istifade etmek) hadisçe yasaklanıp onun ateşine razı olmak tavsiye edilmiştir. Çünkü, para veren emir de verir. Ondan para alan emrine girer, fetvacısı kesilir.”3 Bu taktiklerin başında, “Kur’an-ı Hakimin tilmizleri ve hadimlerini”, dindarları, tarikat, cemaat, vakıf, basın-yayın-medya ve hizmet müesseselerini, bilhassa siyasi kanalları kullanarak, “hubb-u cah (makam, mevki, şan-şöhret sevgisi), havf damarı (enva-ı çeşit korkutma yöntemleri), tama (mala karşı aç gözlük), asabiyet-i cahiliye/milliyetçilik damarı; enaniyet (benlik, egoizm) veya dünyanın cazibedar şeyl”eriyle”4 tuzağına düşürmek gelir.  

BOP ile, bilhassa dindarları “istibdat, kriz, kaos, fakirlik ve cehalet” ortamına sürükler. İktidar eliyle özelleştirme adı altında veya “borç para bulma” uğruna ülkenin maddi-manevi değerlerini peşkeş çekme, dinin ve dindarlığın içini boşaltma projesi devam ediyor! Fitnelerde yer alan birisine sorulur: “Yahu kardeşim, seni anlayamıyorum, nasıl Risale-i Nur’a aykırı bu sözleri sarf ediyorsun; seni korkutuyorlar mı?” sualine, “Sizi korkutmuyorlar mı?” şeklinde cevap vermişti.  

Hava soğursa evliyalar da üşür, mikrop kapar. Hastalanmamak için tedbir alıp şu ölçülere de azami dikkat lazımdır: “Hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü zannınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir dessasa hüsn-ü zan edebilirsiniz. Delil ve âkıbete bakınız.”5 “Dikkat ediniz, küfr-ü mutlakı müdafaa eden gizli komite içinize parmak sokmasın. Benim komşudaki koğuşa parmağını soktu, beni azap içinde bıraktı.”6

Her kesimi “susturma, ele geçirme ve çökertme” devam ediyor! Cemaat, tarikat ve sivil örgütlere “susturma, ele geçirme ve çökertme” proje ve operasyonu devam ediyor! "Gizli komitelere” dikkat! 

Dipnotlar:

1-Müslim, Fiten: 126.; 

2-Ramûzü’l-Ehadis, s. 518.; 

3-Ş. Çakır, Kudsi Rivayetler Işığında/Ahirzaman Alametleri, s. 54.; 

4-Mektubat, Enst./inter., s. 401-412. 

5-Münazarat, s. 119.; 6-Şuâlar, s. 289.

Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomiden memnun olan kalmadı

    Ayasofya’da iki nesil sürecek restorasyon

    Devlette bile çocuk okutmak lüks oldu

    Arnavutköy'de ve Başakşehir'de son durum?

    Enflasyon tahminini yükselten yükseltene

    KKM’de hesap tutmuyor

    Karadeniz doğalgazı ne oldu?

    Bıçak kemiğe dayandı ilaç yokluğu artıyor

    Marmara’nın oksijeni tükendi

    Vatandaş, 7 ayda 171,2 milyar TL faiz ödedi

    AB’ye iltica başvurularında kabul oranı yüzde 27 düştü

    Kırmızı mercimek 20 liraya çıktı

    Fransa'da gündem büyük tepki çeken okullarda abaya (uzun elbise) yasağı

    ABD'de 8 ayda 484 "toplu silahlı saldırı" yaşandı

    Çocuk işçiliği artıyor

    Fransa elektronik sigaraları yasaklayacak

    Ekonomik kriz ruh sağlığını da bozuyor

    'Sene sonunda yüzde 70’i bulur'

    Çatışmacı dil zehirlidir, sürdürülemez

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kim o hakim ve savcılar?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Susturma projesi” devam ediyor!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kul Allah’ı tecrübe edemez!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sinek küçük, faydası büyük -1
    Zehra Koç

    Mezuniyetlerin en hayırlısı...
    Genel

    Ekonomiden memnun olan kalmadı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Ağır yargı krizine karşı
    Risale-i Nur'dan

    İlm-i hakikat, Risale-i Nur’la kısa zamanda elde edilebilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.