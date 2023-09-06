“Susturma projesi” devam ediyor!

Ahirzamanın en dehşetli zaman dilimi Deccalizm/Süfyanizm devrindeyiz. Peygamberimiz (asm) buna şöyle işaret eder: "Adem’den Kıyamete kadar Deccaldan daha büyük bir fitne yoktur.”1 "Deccalın şerri şeytandan daha etkilidir."2

Bu dehşetengiz cereyan, Yeni Asya Neşriyatta çıkan “Kudsi Rivayetler Işığında/Ahirzaman Alametleri” isimli kitapta onun oyun ve desiselerine şöyle dikkat çekilir: “Taktik olarak Deccal, insanların bir kısmını imha, bir kısmını ihya edip dünyevileştirir ki, Deccal’ın suyundan içmek (imkânlarından istifade etmek) hadisçe yasaklanıp onun ateşine razı olmak tavsiye edilmiştir. Çünkü, para veren emir de verir. Ondan para alan emrine girer, fetvacısı kesilir.”3 Bu taktiklerin başında, “Kur’an-ı Hakimin tilmizleri ve hadimlerini”, dindarları, tarikat, cemaat, vakıf, basın-yayın-medya ve hizmet müesseselerini, bilhassa siyasi kanalları kullanarak, “hubb-u cah (makam, mevki, şan-şöhret sevgisi), havf damarı (enva-ı çeşit korkutma yöntemleri), tama (mala karşı aç gözlük), asabiyet-i cahiliye/milliyetçilik damarı; enaniyet (benlik, egoizm) veya dünyanın cazibedar şeyl”eriyle”4 tuzağına düşürmek gelir.

BOP ile, bilhassa dindarları “istibdat, kriz, kaos, fakirlik ve cehalet” ortamına sürükler. İktidar eliyle özelleştirme adı altında veya “borç para bulma” uğruna ülkenin maddi-manevi değerlerini peşkeş çekme, dinin ve dindarlığın içini boşaltma projesi devam ediyor! Fitnelerde yer alan birisine sorulur: “Yahu kardeşim, seni anlayamıyorum, nasıl Risale-i Nur’a aykırı bu sözleri sarf ediyorsun; seni korkutuyorlar mı?” sualine, “Sizi korkutmuyorlar mı?” şeklinde cevap vermişti.

Hava soğursa evliyalar da üşür, mikrop kapar. Hastalanmamak için tedbir alıp şu ölçülere de azami dikkat lazımdır: “Hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü zannınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir dessasa hüsn-ü zan edebilirsiniz. Delil ve âkıbete bakınız.”5 “Dikkat ediniz, küfr-ü mutlakı müdafaa eden gizli komite içinize parmak sokmasın. Benim komşudaki koğuşa parmağını soktu, beni azap içinde bıraktı.”6

Her kesimi “susturma, ele geçirme ve çökertme” devam ediyor! Cemaat, tarikat ve sivil örgütlere “susturma, ele geçirme ve çökertme” proje ve operasyonu devam ediyor! "Gizli komitelere” dikkat!

Dipnotlar:

1-Müslim, Fiten: 126.;

2-Ramûzü’l-Ehadis, s. 518.;

3-Ş. Çakır, Kudsi Rivayetler Işığında/Ahirzaman Alametleri, s. 54.;

4-Mektubat, Enst./inter., s. 401-412.

5-Münazarat, s. 119.; 6-Şuâlar, s. 289.