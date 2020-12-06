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6 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Takva yalnızca günahlardan sakınmak mıdır?

Ali FERŞADOĞLU
06 Aralık 2020, Pazar
Takvayı, “Allah’tan korkup günahlardan titizlikle kaçınma” şeklinde tanımlamak eksik, tek boyutlu ve sıkıntılıdır. Zira, günahlardan çekinmek yalnızca “korkudan” değil, “Allah’a muhabbetten, Rahman ve Rahimiyetini anlamaktan, kabul etmekten” de kaynaklanır. Bu şekildeki manaları kelimenin kökeninden de çıkarabiliriz:

Arapça "günahtan sakınma" anlamında olan ta?va, “v?y” kökünden alınmış ve?a fiilinin masdarıdır. Görüldüğü gibi, takva kelimesinde “Allah’tan korkmak” anlamı yok, “günahtan sakınmak” vardır.  

Meselâ, anne-babamız, öğretmenlerimiz, büyüklerimizin yanında gayr-i ahlâkî hareketler yapmaktan sakınırız. Bunu onlardan korktuğumuz için değil, onları sevdiğimiz, saygı duyduğumuz için de yaparız.  

Evet, takva kelimesinin ıstılah manasına bakınca, Allah’ın sevgisi ve rızasını kazanmayı barındırdığını görürüz. Şöyle ki: Takva, manevî bir temizlik, iç arınma, derunî bir nezafettir. Kötülüklerden uzaklaşıp iyiliklerle bezenmektir. Ve baştan başa iyilik ve güzellikler manzumesidir. Şu halde, maddî manevî arınma ve temizlenme meali şöyle olan âyetlerden de çıkar: 

“…Allah temizlenenleri sever.” (Bakara Sûresi, 222) "De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin." (Âl-i İmrân Sûresi, 3:31) 

Keza, bir hadis-i şerifte de, “Allah güzeldir, güzel olanı sever; temizdir, temizliği sever; kerem sahibidir; cömertliği sever.” buyurulmuyor mu? (Müslim, Îmân, 147; Tirmizî, Edeb, 41) 

Meselâ, kirli, pejmürde kıyafet giymemek, yalandan uzak kalmak ve uzaklaştırmak takvadır. Sadece korktuğumuz ve korktuklarımızdan çekindiğimizden değil, sevdiklerimize de nazik ve nazenin davranır, isteklerini yerine getirir ve dosdoğru konuşuruz.  

Gayet tabiî ki, “günahtan sakınma”, Allah korkusundan da olabilir. Çünkü Allah, aynı zamanda Âdil’dir, Kahhar’dır, Cebbar’dır, Şedidül-İkab’dır, Seriü’l-Hisab’dır…  

Bediüzzaman, takvayı şöyle tarif eder: “Takvâ, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def-i şer, celb-i nef’a râcih olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve câzibedar hevesat zamanında bu takvâ olan def-i mefasid ve terk-i kebair üssü’l-esas olup büyük bir rüçhaniyet kesb etmiş. Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için, takvâ bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur. Böyle kebair-i azime içinde amel-i salihin ihlâsla muvaffakiyeti pek azdır.” (Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası, Enstitü/internet, s. 110) 

Takva, “amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmak” olduğuna göre, sadece “korku” değil, Esma-i Hüsna’nın yansımalarını barındırıyor demektir. Sevgi de hürmet de, adalet de, iyilik de, cömerlik de hak ve hürriyetlere saygı da, ibadet de bunun içindedir. 

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