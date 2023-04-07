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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Tedavi formüllerinden haberimiz var mı?

Ali FERŞADOĞLU
07 Nisan 2023, Cuma
Dünya Sağlık Günü münasebetiyle hatırlayalım ki, Deccalizm/Süfyanizm, kapitalizm, Kemalizmin kurguladığı günümüz “menfaat üzerine dönen canavar siyaseti” değil hastalıklarımızı tedavi etmek, bilakis onların asıl kaynağıdır. Siyasetin cazibesine kapılıp aldanmayalım: Hastalıklarımızı siyaset değil, Kur’an ve onun tefsiri olan Risale-i Nur teşhis ve tedavi eder.

İşte temel hastalıklarımız: “Bizi maddî cihette Kurun-u Vustada (ortaçağda) durduran ve tevkif eden altı tane hastalıktır. O hastalıklar da bunlardır: Yeisin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Sıdkın (doğruluğun, dürüstlüğün) hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi. Adavete muhabbet (düşmanlığı sevmek). Ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaları bilmemek. Çeşit çeşit sari (bulaşıcı) hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Menfaat-i şahsiyesine himmeti hasretmek (bütün çalışma ve gayreti kendi menfaatine ayırmak).” (ESDE Hutbe-i Şamiye, s. 237) “Mariz (hastalıklı) bir asrın, hasta bir unsurun, alil (sakat, problemli, illetli) bir uzvun reçetesi ittiba-ı Kur’ân’dır. (Hutbe-i Şamiye, s. 116.) Zira, “Kur’an, inananlar için hidayet ve şifadır.” (Fussilet, 44.)

Bediüzzaman, Müslümanların bu hastalıklarının reçetesinin ittiba-ı Kur’ân olduğunu söyler ve Hutbe-i Şamiye’de tedavi eder ve formüllerini verir. Hastalar Risalesiyle 25-26 çeşit hastalığı tedavi eder. Her bir risale, yüzlerce manevi ve sosyal hastalığın tedavisidir. Zira, “Nurlarla ya okumak ve okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet –tecrübelerle– kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor.” (Şualar, s. 418.) Zira, Risale-i Nur baştan sona Esma-i Hüsna, Kur’an’i, Nebevi mübarek kelimelerle örülmüş!

Ayrıca Esma-i Hüsna maddi ilerlemenin, sanatın, ekonominin de itici gücüdür. Her bir fen, sosyal, manevi ilim bir Esmaya dayanır. Hukuk Hak, Adil; talim, eğitim, terbiye ve yönetim Alim, Rab, Rahim, Mucib, Lâtıf, Sâdika’l-Vad (sözünde durmak), dürüstlük; matematik, fizik, kimya Mukaddir, Hakim; tıp  Şâfi’, Kâfi, Muâfi; temizlik, hijyen Kuddüs, Mutahhir; ekonomi Rezzak, Muktesıt; sanat, estetik Sani’ ve Cemil gibi-İlaahir-Esmalarına dayanır. Bir hadiste 99’u sayılan Esma-i Hasna’yı layıkıyla öğrensek, anlasak tecellireni özümsesek terakki ederiz. Demek ki, hastalıklardan kurtulup, problemleri çözmenin yolu iman, Kur’an hakikatlerini “anlayarak ve kabul ederek okumaktan” geçer. Risale-i Nur’u “anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim ve hakikatli bir âlimi olabilir.” (Lem’alar, s. 171.)

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