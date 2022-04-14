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14 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Tedricilik ve tekâmül kanununa riâyet

Ali FERŞADOĞLU
14 Nisan 2022, Perşembe
Gençlerin gegerekli iman, Kur’ân altyapısı, birlikte yaşama ve sosyalleşme şuuru tam olarak verilmemişse, bunların eğitimi “medrese-i Nuriye”lerde yapılacaktır.

Zaten onlar bunun için vardır. Ancak, insan, “bir mevsimde” yetişmiyor. “Âlemde tekamül kanunu vardır. Bu kanuna tabi olan, neşvünema kanununa dahildir. (İşârâtü’l-İ’câz, s. 193.) Müdebbirler ve ilgililer “tedricilik ve tekâmül kanununa” riayetleri şarttır. Talebelere sabır ve teenni ile yaklaşmalı. 

● Hakperestlik ve adalet duygusu olmazsa olmaz prensiptir. Çünkü adil olmak, Adil ve Hak isimleri ve birçok ayet gereği zaten hepimize farz. Adalet yalnızca mahkemelerde değil, toplumun her katman ve mekânlarında geçerli. “Medrese-i Nuriye” gençliği, “İnsan, medeni-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef” (Münâzârât, s. 137.) olduğu şuuruyla yetişmeli. Evet, başkasının hakkını aramakla da mükellefiz. 

● Şu prensipler dershanelerimizde de yaşanarak öğrenilerek pratiğe geçirilmelidir:  

“Bir mâsumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. Cenâb-ı Hakkın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası bulunmadan, hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına, rızasıyla olsa, o başka meseledir.” (Mektubat, s. 57.) 

● Şu kurallar da Medrese-i Nuriyelerde mutlaka hayata geçirilmeli: “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.” (Münazarat, s. 74.) Hamiyet; bir kimsenin ailesini, mensup olduğu cemaat ve grubu, milletini, yurdunu koruma çabası, erdemi, fazileti ve bu değerlere bağlılıktır. Eğer bir prensibi kendimiz, özellikle eğitim ve terbiye merkezimiz dershanelerimizde pratiğe geçiremezsek başkalarına nasıl anlatabiliriz; anlatırsak nasıl etkili olabiliriz? 

● Risale-i Nur’daki “adalet, hamiyet, hizmet metotları, dershane hayatı” ile ilgili mevzular gençlere ders, seminer ödevi olarak verilmeli. Ve müzakere, mütalaa mevzuu yapılmalı. Bununla ilgili pasajlar sık sık umumi, mahalli derslerde okunmalı.  

Medresetüzzehra Üniversitesi’nin şubeleri medrese-i Nuriyeleri yeniden eski satvetine kavuşturup ihya yazılarının son maddesi şöyle olabilir: 

“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehâlet edecekler.” (Hutbe-i Şamiye, s. 30.) 

İman, Kur’an hakikatlerini efalimizle izhar etsek, dershanelerimiz eskisi gibi arı kovanı gibi çalışacaktır.  

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