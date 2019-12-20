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20 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Tek adam rejiminden kaçış

Ali FERŞADOĞLU
20 Aralık 2019, Cuma
Yeni kurulan parti ve parti kurma çalışmaları toplumda “parlamenter sistem” talebinin arttığını gösteriyor. Halk gördü ve yaşadı ki, “tek adama dayalı cumhurbaşkanlığı sistemi” problemleri halletmiyor.

Bediüzzaman, tek adam rejiminin toplumu çökerteceğini yıllar önce söylemişti: “Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim.” (Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 196.)

Ve tek adam rejimini Türkiye 1926’lardan, 1930’lardan 1950’lere kadar yaşamıştır. AKP iktidarı ona dönmüştü. Keza, tek adam rejimi 1990’lara kadar eski SSCB blokunda yaşanmış ve her bakımdan iflâs etmiştir.

“Zaman, cemaat zamanıdır, cemaatte olan kuvvet, fertte yoktur. (İşaratü’l-İ’caz, s. 162.) Cemaat meselesi, sadece ibadetlerde veya dinî hizmetlerde değil, ilim, ticaret, yönetim vs., toplumun bütün katmanlarında geçerlidir.  

Fert dâhi de olsa, cemaatin şahs-ı manevisine karşı sivrisinek kadar kalır. (Sünûhat, s. 52.) Şahıs ne kadar güçlü ve dâhi de olsa şahs-ı maneviye karşı mağlûp düşebilir.” (Emirdağ Lâhikası, s. 2, c.  s. 120.) 

Evet, Bediüzzaman’ın söylediklerini anlayıp uygulamadığımız için, bugün onları yaşayarak ve görerek anladık.

Tek adam rejimi, yani, kişilere dayalı “riyaset-i şahsiye” 2002 yılından bu yana, dahili ve harici “siyasî diplomatların, radyo diliyle (medya yoluyla) herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle” bugüne kadar gelindi. Yani, gazete, tv, sosyal medya ile beyinler sihirlendi.

Uyanışın başladığını AKP’den istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu şu sözlerle de ortaya koyuyor: “Geri dönüşü olmayan, bir tünelin içerisine girildiğinin çok fazla farkında olunmadığının kanaatindeyim. İnsanlar tabir-i caizse afyonlaştırıldı. Çok özür diliyorum, zombileştirilmiş bir ortama sahibiz. Toplumumuza, hem de o garip dizilerle ‘Yedi düvel, Batı, dış güçler’ anlatıla anlatıla insanlar uyuşturuluyor. Ben Rusya gibi bir ülkede yaşamak istemiyorum. Geldiğimiz nokta itibarıyla kabahat çok büyük, mahcubiyet çok büyük. Ama ondan daha büyük de bir korku var. İnsanlar hedef olmaktan korkuyorlar.” (Medyascope.tv’den Ruşen Çakır’a  yaptığı açıklama, 14 Aralık 2019)  

AKP’nin bu fena akıbeti ve milleti, ülkeyi oyalayıp-boyalamasının hazin sonuçları artık şahsa dayalı parti atraksiyonlarının dehşetli zararları apaçık görüldü. Tek adam rejimi, baskısı toplumu bunalttı, geriletti. Türkiye’yi korku devletine dönüştürdü. O halde önümüzde aydınlık günler var. Türkiye ve İslâm âlemi, bu fıtrî ve tabiî gelişmelerin önünde daha fazla duramaz…

Evet, bütün dünya, “serbestiyet (hürriyet, hür teşebbüs) ve malikiyet devrine” koşuyor. “Zîrâ beşer, edvârda esirlik istemedi, kanıyla parçaladı. Şimdi ecîr olmuştur; onun yükünü çeker, onu da parçalıyor.”  (B. Said Nursî, Sözler, s. 650.)

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