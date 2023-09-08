Tenkit hastalığından nasıl kurtuluruz?

Cerbeze, enaniyet ve gurura dayanan menfi tenkidin fert, aile ve cemaatleri biribirine düşüren ne dehşetli bir fitne olduğunu görmüştük. Peki, nasıl tedavi edebiliriz?

Öncelikle onun mahiyetini öğrenmeli; reçeteleri olan Uhuvvet ile İhlas Risalesi ve düstürlarını “okumalı, müzakere ve mütalaa” etmeli. Tenkitten kurtulmak için,

Cemaatte bulunan “Bir şahıs, kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahur edemez (övünemez). Millet namına tefahur eder (gurur duyar), hazm-ı nefs edemez.1

Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder.2

Sakın! Dikkat ediniz, ihtilâf-ı meşrebinizden (farklı huy, mizaç, karakterinizden) ve zayıf damarlarınızdan ve derd-i maişet zaruretinizden ehl-i dalâlet istifade edip, birbirinizi tenkit ettirmeye meydan vermeyiniz.”3

Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü ve ittihadınızı ve birbirinin kusuruna bakmaması, birbirini tenkit etmemesi, Risâle-i Nur’un vazife-i kudsiye-i imaniyesi hesabına mükellef ve muhtaçsınız.4

Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek şeyler kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var.5 Birisinin şahsi hata ve kusurlarına bakıp hemen tenkit etmemeli:

Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyeten (vasıf olarak) ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstehaktır.6

Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki, o düsturu cidden nazara almalısınız: Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizaçkârâne ittihad gittiği vakit, mânevî hayat da gider. Tesanüd bozulsa cemaatin tadı kaçar.”7

Dipnotlar:

1-Sünûhat, Enst./intr., s. 20.;

2-Lem’alar, 164-165.;

3-Kastamonu, s. 183.;

4-Kastamonu, s. 172.;

5-Barla Lâhikası, s. 87.;

6-Mektûbât, s. 354.;

7-Hizmet Rehberi, s. 181.