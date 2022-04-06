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6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Tenkitlere karşı bizi müdafaa ederdi

Ali FERŞADOĞLU
06 Nisan 2022, Çarşamba
Mehmet Kutlular Ağabey ile 1976’nın sonlarında tanışmıştım.

Bir grup talebe İstanbul’a, gazete ve dershaneler ziyaretine gitmiştik. Çok hareketli ve bereketli yıllardı. Onlarca yıl onun rahle-i tedrisatında, gözetiminde yetiştik, yurt içi, yurtdışı birlikte birçok seyahatimiz oldu. Dolayısıyla o hatıraları birkaç yazıya sığdırmak imkânsız… 

O gün hitabeti, keskin ve müşfik bakışları adeta beni büyülemişti ve o zaman üniversiteyi İstanbul’da okumaya karar vermiştim… Yapılan Öğrenci Seçme İmtihanı sonrasında 1979’da Yüksek İslâm Enstitüsü’ne kaydımızı yaptırdık ve dershanede kalmaya başladık. 

Her Pazar Cağaloğlu’nda yaptığı içtimaî dersleri iple çeker; hiç kaçırmazdık. Kutlular Ağabey gezen fena-fir-Risale-i Nur idi; âdeta ezberlemişti. Gazetede mescide çıkar, namazlarımızı kılar kılmaz hemen dönerdik; o tesbihatı da yapardı. Yatmadan önce mutlaka yarım saat Risale okurdu. Meslek ve meşrebe harfiyyen uyardı.  

Herkesin özel meseleleriyle de ilgilenirdi. Kendimizi geliştirmemiz için her türlü teşviki yapar, zeminini hazırlamaya çalışırdı. Gerek dershane öğrencileri gerek cemaat arasındaki ihtilafları o çözerdi. Bir şikâyet vuku bulduğunda her iki tarafı dinler, öyle karar verirdi. Gerektiğinde tarafları yüzleştirirdi.  

Gazetede de işleri meşveretle yürütürdü. Bize güvenirdi. Asla “Şöyle yaz, böyle yaz!” diye demez, ima dahi etmezdi. 

Hatalarımızı başkalarının yanında söylemez, Risale-i Nur’dan misaller getirir ve ima ile düzeltmeye çalışırdı. Birim başları veya başkalarının bizi ezmesine müsaade etmezdi. Bizi tenkit edenlere karşı bizi müdafaa eder, ama, gerektiğinde odasına çağırır, ikaz ederdi. Öylesine sabırlı idi ki, “iyi bir zılgıt” yemem ve asla affedilmemem gereken kusurlarımı da affetmiş veya görmezlikten gelmişti. Bizi yaptığımız hizmet ve işle değerlendirirdi.  

50 seneyi aşkın bir zaman Türkiye’yi karış karış dolaştı, hizmet prensiplerini anlattı, meslek ve meşrebi anlattı, aşk ve şevk verdi. 

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