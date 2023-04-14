Teşebbüs-ü şahsî engellenemez!

Günümüz şartları eski zamana benzemez; maddi-manevi işler cemaat, ekip, şahs-ı manevi ile yürütülmeli. Aksi halde istenen verim alınamaz. Sosyal psikolojide grup/cemaatler dört ana grupta incelenir: Tekerlek (X çarpı işareti şeklinde), Zincir, Y, Daire

İşte bu grup/cemaat ve sivil kuruluşunun iletişim ve yönetim sistemi farklı. Her birisinin temel karakterleri, özellikleri vardır. Kimisi kapalı, kimisi açık, kimisi hürriyetçi, meşrutiyetçi, demokratik; kimisi emir-komuta zinciri içinde işleyen bir idari yapılanmaya sahiptir. Diğerleri biribirine benzerken “Daire yapılanması” günümüz şartlarına en uygun olanıdır. Şöyle ki: Bu grup/cemaat yapılanmasında lider yoktur. Yönetici seçimle işbaşına gelir. Yetkileri keyfine tabi değildir. Vazifesi trafik memuru gibi, organizatör olarak sistemin akışını sağlamaktır. Bu yapılanmada herkes biribiriyle hizmet ilişkileri bağlantılıdır. Dolayısıyla sağlıklı bir iletişim içindedirler ve zorlanmadan bunu kurarlar. Meseleler istişare ile yürütülür. Lider, şahs-ı mânevî; yâni, grup üyelerinin oluşturduğu kişilik ve anlayışın ortak yansımasıdır.

Bediüzzaman, şahıs, lider, imam, şeyh, hoca endeksli bir yapılanmayı değil; istişareyi benimsemiştir. Şahısları aradan çıkarmış, düşünce, fikir endeksli bir model esas almıştır: “Mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşid vaziyetini takınamaz. Uhuvvetteki makam geniştir; gıptakârâne müzâhameye medar olamaz. Olsa olsa, kardeş kardeşe muavin ve zahîr olur, hizmetini tekmil eder.” (Lem’alar, s. 170.) Dolayısıyla Nûr Cemaatinin yönetim yapısını Bediüzzaman; “Her meselemizde emir, Risale-i Nûr’un şahs-ı mânevîsini temsil eden has şakirtlerin (talebelerin) ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var” (Nursi, Hizmet Rehberi, s. 175.) şeklinde tesis eder.

Meşveret ve seçimle belirlenen üyeler, heyetler, yönetim kurulları meşveretin (şahs-ı mânevinin) aldığı kararları uygular. Seçimle gelen yönetici ve başkanlar ise; âmir değiller, yalnızca bir trafik memuru gibi organizasyon ve düzeni sağlarlar.

Herkes kapasitesine göre; gönüllü hizmet eder veya istihdam edilir. Bağlılık, gönüller üzerine tesis ettiğinden her meselede biribirine yardımcı, destekçi olur; fertlerin problemlerine birlikte çareler ararlar. Yoksa, biri birine dayatmalarda bulunmazlar.

