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26 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Teşhis, tedavi ve fetva yetkisi kimin?

Ali FERŞADOĞLU
26 Temmuz 2019, Cuma
Bazı ilahiyatçı veya bilginler, özellikle avamdan bazı insanlar, her meselede ahkâm kesmeye kalkmaları ne derece doğrudur?

Evvelâ şu tesbiti yapalım: Hastalığımızı doktor teşhis ve tedavi etmeli; inşaatımızın planını mimar ve inşaat mühendisi çizmeli değil mi? Fetvalarımızı müftü ve fıkıhçılardan almalı değil mi? Kendi kendinizi muayene ile tedavi edebilir misiniz? Trafik kurallarını siz belirleyebilir misiniz? 

Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki iman, ibadet, ahlâk, fıkıh, içtimaî, siyasî ölçü, prensip ve stratejilerini kim belirlemeli; kim çizmelidir? Siz mi, gazeteciler mi, televizyoncular mı, yazar çizerler mi, siyasetçiler mi, cami imamı mı, öğretmen mi?

Cevap, “Hiçbiri!” ise, öyle ise kim? Ölçüyü Kur’ân ve Peygamberimizden (asm) almalıyız. 

O uzmanlar da mealen şöyle bildirilir: “Tam bir teslimiyetle Allah’a yönelen, ihlâsla ibâdet ederek bâtıl dinleri bırakıp Hz. İbrahimin dini olan İslâma uyan kimseden din yönüyle daha güzel kim vardır?” 1

“Onun tevilini Allah’tan başkası bilemez. İlimde derinlik ve istikamet sahibi olanlar ise, ‘Biz buna inandık. Hepsi Rabbimizin katından indirilmiştir” 2 deyip o gizli hakikatleri izhar ederler, açıklarlar. 3 “Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” 4

“Hem de nazar-ı dikkate almak lâzımdır ki: Kim birşeyde çok tevaggul etse, galiben başkasında gabîleşmesine sebebiyet verir. Bu sırra binaendir ki, maddiyatta tevaggul eden, mâneviyatta gabileşir ve sathî olur. Bu noktaya nazaran, maddiyatta mahareti olanın mâneviyatta hükmü hüccet olmasına sebep olmadığı gibi, çok defa sözü dahi şâyân-ı istimâ değildir.” 5

Şu halde haddimizi bilmeli ve kendimizi tutmalıyız. Uzmanlığımız, en azından kesin, doyurucu bilgi sahibi olmadığımız hususlarda fikir beyan etmemeli, ahkâm kesmemeliyiz.

Ederse ne olur? Dünyada kınanır, ahirette mesul olur, hesabını verir, karşılığını bulur.

Dipnotlar: 

1- Şuâlar, s. 498. 

2- Nahl Sûresi, 43., Enbiya Sûresi, 7.

3- Ebû Dâvûd, Melâhim, 1.

4- Nahl Sûresi, 43., Enbiya Sûresi, 7.

5- Bediüzzaman Said Nursî, Sünûhat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 15.

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