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22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Tevbe etmezsek daha büyük deprem gelmeyecek mi?

Ali FERŞADOĞLU
22 Ağustos 2022, Pazartesi
Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin sene-i devriyesinde tedbir ve tekbir alamazsak daha beteri gelmeyecek mi?

Ki, 17 bin 480 kişi vefat etti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı, 66 bin 441 mesken ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldı, 16 milyona yakın kişi değişik seviyelerde etkilendi, 285 bin 211 mesken ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. Kısaca maddi-manevi büyük yıkıma sebep oldu! 

Daha sonra bir gramın milyonda biri ve dünyadakilerin toplamı bir gram bile etmeyen koronavirüsün bütün insanlığı nasıl perişan ettiğini yaşadık, müşahade ettik! Zira, “Sana düşmanlık vaziyetini alan mikroptan tâ tâun ve tûfan ve kaht ve zelzeleye kadar bütün eşyanın dizginleri o Rahîm-i Hakîmin elindedirler. O Hakîm’dir, abes iş yapmaz; Rahîm’dir, rahîmiyeti çoktur. Yaptığı her işinde bir nevi lütuf var.” (Sözler, s. 580.) 

Tüm afat gibi koronavirüsün de suistimal ile menhus çıkarlara alet edilmesi bir yana, hakikati şudur: “İ’lem ey mağrur (gururlu), mütekebbir (büyüklük taslayan), mütemerrid (haksızlık ve yanlışta direten inatçı) nefis! Sen öyle bir zâfiyet, acz, fakirlik, miskinlik gibi hallere mahalsin ki, ciğerine yapışan ve çok defa büyülttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba (koronavirüs, vs.’ye) mukavemet edemezsin; seni yere serer, öldürür...” (Mesnevi-i Nuriye, s. 75.) 

Unutmayalım ki, “yanlış yaptıklarımız ve batıl taptıklarımız” bize deprem ve sair bela ve musibetler olarak dönecektir! Zira, “Kadîr-i Zülcelâl, herbir unsura çok vazifeler vermiş ve herbir vazifede çok neticeler verdiriyor.” (Sözler, s. 159.) 

Meali, “Size isabet eden sıkıntı ve musibetler kendi elinizle yaptığınız yüzündendir. Üstelik Cenab-ı Hakk hatalarınızın birçoğunu da affetmektedir.” (Şura Suresi, 42.) şeklinde olan ayete inanıyoruz değil mi? Başımıza gelenlerin müsebbibi kendimiz olduğumuz meali şöyle olan ayetlerde hatırlatılır: “Şüphesiz Allah, hiçbir şeyle ve hiçbir şekilde insanlara zulmetmez. O, kullarına haksızlık etmekten ve zarar vermekten münezzehtir. (Yûnus Suresi 44.) “Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler.” (Hûd Suresi, 101.) 

Zulüm günahtır; “Men dakka dukka!” sırrınca zalim ceza görür: “Ceza, mâsiyetin lâzım-ı zâtîsidir (Bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ, sıcaklık ateşin lâzım-ı zâtîsidir. Ceza da, sınırları ve haddini aşmanın, suçun, günahın lazım-ı zatisidir. Alkol, sigaranın cezası sağlıksızlık gibi peşin olması gibi) (Sünuhat, s. 21.) 

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