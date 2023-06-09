Titanic batarken, “Bir şey olmaz” diyenler vardı!

Kimisi, “Lokantalar dolu, herkes araba alıyor işte, ülke batmadı işte!” diyor! Acaba gerçekten bir şey olmamış mı?

Fakir-fukara, ne yiyor, ne içiyor; düşünen yönetici var mı? Helâl-haramı karıştırıp, çoğunluğun perişân vaziyetinin farkında mıyız? Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvetler ekonomi çökertmişken neyin eğlence ve kutlamalarını yapıyorlar?

Adam diyor ki, “Ben her gece yatarken manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi yiyorum!” Ama bana bir şey olmuyor! Bu karışımın maliyeti 500 küsur lira olarak hesaplandı. Bir ailede ortalama 4 kişi var! Kişi başı olmasa da hepsi sadece onun yediğini paylaşsa ayda 15 bin lira eder! Allah’ım bu ülke nereye gidiyor!?

Uyanın ey ehl-i akıl, ey ehl-i vicdan! “Batmaz!” ismi verilen Titanic batarken güvertesinde kutlama yapılıyordu! Ve ölenlerin çoğu batarken seyredenler ve hiçbir şey yapmadan “kaptan”ı dinleyenlerdi! Birileri, “Dolar 5 lirayı geçecek!” diyenlerle, “Dolar 5 lirayı aşacakmış, 10 lirayı aşacakmış!” diye dalga geçiyorlardı! 2002’de bir gram altın 18, çeyrek altın 32 lira idi. (Bir çeyrek altın 1.75 gramdır.) 31.5.2023’te 1.265 liradan işlem görüyor. Benzin 1.48, dolar 1,5 lira idi. Şimdi 20 lirayı geçti! “Baskıcı, despot, tek adam yönetimi olan istibdat bizi batırır!” dedikçe, “Biz soğan ekmek yeriz, reisi feda etmeyiz!” diyenler günaydın!

“Felaket tellallığı yapıyorsunuz!” diyenlere günaydın! “Evet, cehaletimizin silahıyla, asıl bizi mahveden, içimizdeki, garip namlar ile hüküm süren parça parça istibdatlar idi ki, hayatımızı tesmîm etmiş idi (zehirlemişti). Fakat, yine kabahat, o küçük istibdatların pederi olan istibdad-ı hükûmete aittir.” (Tenvirler, Enstitü/internet, s. 38.)

Ve kim ne derse desin, biz Hz. Mûsâ’nın (as) şu duasını yapalım sık sık: Mealen, “Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de bundan önce helâk ederdin. Şimdi içimizden birtakım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helâk mı edeceksin?” (A’raf Suresi, s. 155.)

