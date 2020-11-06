Toplum hayatımızı merhametsizlik yıkıyor

İnsanlar âciz, zayıf ve medeni bir varlık olduğundan birlikte yaşamak zorundalar. Bir arada yaşamanın temel kuralı, “hürmet ve merhamettir.” Yani, saygı, merhamet, acımak, sevgi ve yardımlaşmaktır.

Bediüzzaman, bu sosyal ihtiyacı şöyle formülize etmiş: “Hayat-ı içtimaiyeyi idâre eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde, gayet elîm ve biçare ihtiyarlar, peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor.” (Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası, s. 111)

Başta aile fertleri, aileler, komşular, akrabalar, yöneticiler, biribirine saygı göstermeleri gerekir ki, düzen devam etsin. Neye hürmet? Biribirinin düşüncelerine saygı, dinine saygı, inançlarına saygı, hak ve hürriyetlerine saygı, etnik kökenlere saygı, meşrebine saygı. Meselâ, hamallık da saygın bir meslektir. Zira, geçimini, çoluk-çocuk nafakasını beden gücüyle temin ediyor.

Ailesine saygı, yaşlısına saygı, gencine saygı, kadınlara saygı, erkeklere saygı, cemaatine, tarikatına saygı. (İnsanlar dernekler, hayır cemiyetleri, ekoller vesaire gibi bir araya gelmeleri bir ihtiyaç olduğu gibi cemaatler de ihtiyaçtır.)

Milletine saygı. (Meselâ, Yahudilere toptancılık yapmadan saldırmamak, saygı duymak, ancak, zulmeden zalimleri ve yönetimleri kınamakla mümkün.)

Ve hayvan haklarına saygı. Ve sosyal düzen ve huzurun formülünün ikinci boyutu, merhamettir.

Merhamet, sözlüklerde “acıma duygusu, bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma” diye tarif edilir.

Merhamet, “sevgi ve yardımı” da barındırır. Neden yöneticiler, güçlüler, zenginler, teröristler zayıfları eziyor, boğazlıyor? Çünkü, “hürmet ve merhametten” yoksundurlar!

Şu halde devlet yapılanması ve eğitim sistemi de, “hürmet ve merhamet” üzerine bina edilirse sosyal hayatta da düzen, huzur ve mutluluk sağlanmaz mı?