Topyekün seferberlik gerekir

Rehavetimiz çocuklarımıza, gençlerimize, o da medreselerimize sirayet etti. Bu tenbellik zihdanından sıyrılmalıyız. Gençlerimizi daha yoğunlukla Medrese-i Nuriyelere çekmenin cazip formüllerinden birisi şu:

● Talebelerin özel işleri de ilgilenmek, “muhabbet ve ittihadın” gereğidir. Bu duygu ve hasletleri lafı ile değil, Muhacir-Ensar kardeşliğini çağımıza taşıyan Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinin umdelerini ihya ile olur.

● Medreselere ilginin azalmasının sebeplerinden birisi cemaat fertleri ve müesseseleriyle yaşanan kopukluklar da olabilir. Hizmetler “şahs-ı mânevî, cemaat” ve “istişare” ile yürütülürse bu da halledilir.

● Medreselerin ihyası top yekün bir seferberlik halinde olmalı. “Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehid adamın herbiri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda mânevî kıymeti ve kuvvetleri vardır.” (Lem’alar, internet, s. 165.)

● Dershanelerin işleyişi yalnızca bir iki ehl-i hizmete bırakılmamalı. Her meselede olduğu gibi cemaat olarak mutlaka onlara yardımcı ve destekçi olunmalı. Zira, “Şu zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dâhi ve hattâ yüz dâhi derecesinde olsa… mağlûptur.” (Mektubat, internet, s. 425.)

Artık şahıslar değil; meclisler, şûralar, ekipler, şahs-ı mâneviler yürütüyor. “Zira, cemaat ruhunu temsil ederler.” (Sünuhat, s. 51.) Buluşları, keşifleri ilim adamı, filozof, mucit olarak kişiler, şahıslar yapardı. Artık ilim, teknolojik keşifleri de AR-GE cemaati, NASA cemaati, CERN cemaati, üniversiteler yapıyor.

● Hizmetlerimizin her kademesinde olduğu gibi, Medrese-i Nuriyelerde de şahıslar değil, meslek-meslek prensipleri, kanunlar hakim olmalı. Öğrenciler bu ruhu ve anlayışı yaşayarak öğrenmeli, özümsemeli. “Ubudiyetin noksaniyetiyle enaniyet kuvvet bulur… Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır.’ Kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur.” (Emirdağ Lâhikası, s. 386.)

● Medreselerde de işbirliği, birlikte çalışma ve iş bölümü düsturları ihya edilmeli. Dikiş iğnesi yapan usta tek başına günde 3, on kişi iş bölümü yapınca herbirisi 300 iğne üretiyor! Bu prensip, dershane hayatına da uyarlanmalı.