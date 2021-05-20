"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Türkiye, Kemalizmin politikalarını uygularken…

Ali FERŞADOĞLU
20 Mayıs 2021, Perşembe
Bugün de, “birlikte îmâl-i fikr”e devam edip, zulümlere karşı tepkisizliğimizi sorgulamaya devam ediyoruz.

Bediüzzaman barışı, “Aslâh tarik musalâhadır” diye vecizeleştirir. Yani, insanlar hakkında en uygun olan sulhtur, barıştır...

Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra sağlanan barış ortamında Müslümanların nasıl büyük bir huzur ortamına girdiğini, gelişme kaydettiklerini bilirsiniz.  

Hicret ve Hudeybiye Muahedesi zemininde Müslümanlarının şartlarını ve yapılan anlaşmayı düşününüz. Nerede ise maddelerin tamamı Müslümanların aleyhinedir. Ancak bu siyasî zafer, yani, sulh/barıştan kısa bir müddet sonra, rahat bir nefes alan ve hazırlanan Müslümanlar, Mekke ve Arabistan topraklarını kan dökülmeksizin kısa bir zaman sonra fetheder. İşte şer gibi görünen “barış şartlarının” arkasındaki büyük hayır ve güzellik! İslâmiyet, barış zamanlarındaki gönül fetihleriyle yayılmıştır! İslâm tarihi barışın güzelliklerinin binlerce nümûnesiyle doludur.  

Dolayısıyla savaştan yana değil, barıştan yana olmakla mükellefiz. Çünkü, İslâmın politikası savaş değil, barıştır! Ve bilhassa dış politikası “barış, yardım ve dayanışma” üzerine bina edildiğine göre, “kastımız asla savaş ilânı” olamaz. 

Öte yandan, “barış, yardım ve dayanışma”dan mahrum, “şiddete” dayalı bir dış politika; vahşi kapitalizm ile müstebit Kemalizmin uygulamasıdır. Bugün Türkiye onu yapıyor! Zira, anayasasından kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere; uluslar arası ilişkilere kadar herşeyi dizayn eden ve yönlendiren vahşi kapitalizm ve Kemalizm’dir! Perde arkasındaki güç kaynağı, Hacivat-Karagöz oyununun ipleri onların elindedir! Bu vahşi politikayı dindarlar uygularsa, o vahşet dinden kaynaklanmış olmuyor!  

Buna müşahhas örnek mi istersiniz? Bilhassa İlahiyatçı kaç ilim ve fikir adamı “birlikte îmâl-i fikr etmemiz gerekir” şeklindeki görüşünüzü paylaşıyor? Niye üniversitelerimiz suskun?  

Tekrar vurgulayayım, “kul hakkı, insan hak ve hürriyetleri ve adalet” Hak ve Âdil-i Mutlak olan Rabbimizin emri olduğunu bilen bilhassa İlahiyatçılarımız, dindarlarımızın ağzına Japon yapıştırıcısı ile plaster mi vurulmuş ki, sus-pus olmuş?  

Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnaftan destek tepkisi

    ABD'de ''İsrail'e onaylanan silah satışı durdurulsun'' tasarısı Meclise sunulacak

    İsrail'in katliamı devam ediyor: Gazze'de şehit sayısı 227'ye yükseldi

    'İsrail'den uluslararası mahkemelerde hesap soracağız'

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Kolombiya'da binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

    Hindistan'da en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçti

    Fas adım attı, İspanya'ya düzensiz göçmen akını durdu

    Avusturya'da ırkçı saldırılardaki artış endişelendiriyor

    'İsrail'in zulmünü, terörünü, saldırılarını ve gözaltılarını filmlerde bile göremezsiniz'

    İzmir - Menderes'te peş peşe iki deprem

    AB'den sınırlarını açmak için "tamamen" aşılanma şartı

    Myanmar'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    YÖK'te gündem: Üniversitelerde yüz yüze eğitim

    'İstanbul'da vaka sayıları yüzde 600 azaldı'

    Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı girişimi

    Gençler işsiz ve ümitsiz

    Yahudi STK’lar: İsrail’i durdurun

    Faizsiz erteleme şart

    Bahçesi olan açılsın

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    İhtilâfı-inşikakı körükleyenlerin hâl ve gidişâtı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyonist lobiye karşı “Filistin lobisi” şart
    Ahmet BATTAL

    Cimin karnı meğer ne genişmiş!
    Mikail YAPRAK

    Dünyanın beyninde bir “ur” İsrail
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlığa karşı suç
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Aşağılanmayı hak ediyor muyuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Mescid-i Aksa için ellerimizi açalım!
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye, Kemalizmin politikalarını uygularken…
    Cevher İLHAN

    İsrail’e etkili yaptırım gerekiyor…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.