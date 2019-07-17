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17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Türkiye’nin etrafı boşaltılıyor, farkında mıyız?

Ali FERŞADOĞLU
17 Temmuz 2019, Çarşamba
Irak, Mısır, Yemen, Libya, Suriye’yi II. Avrupa (felsefeden beslenip yalnız kendi çıkarlarını için insanlığı mahveden vahşi zihniyet) tarafından yerle bir edildikten, tarihî değerleri yağmalandıktan sonra şimdi aynı iş İran’a yapılmak isteniyor.

Irak, Türkiye’den kalkan uçaklarla bombalandı, etkisiz hâle getirildi. Bu iktidarın iki bakanı, “5400 sorti (bir sorti; bir bomba yüklü uçağın gidip bombaları atması) yapıldığını itiraf” etmişti. 

Şimdi sıra İran’da mı? Ardından sıra kime gelecek?

ABD, Irak’a demokrasi getireceğini söylüyordu. Zalim yöneticilerin zulmünden kurtaracağını söylüyordu. Milyonlarca insanı katletti. Yüz binlerce dul ve yetimi Mısır’a, Suriye’ye yönlendirdi; toplumun ahlâkını, kimyalarını bozdu. Türkiye’yi Mısır’a, Suriye’ye yönlendirdi. Müslüman Kardeşler lideri (merhum) Mursî’yi seçime girmeye ikna edip iktidara ittikten sonra perişan etti. Beşşar Esad’le birlikte deniz sefaları, kabine toplantıları yaptırdı, sonra perişan etti. 

Şimdi İran’a çevirdi pençelerini. Ya sonra? Türkiye’nin etrafı boşaltılıyor, farkında mıyız?

Suriye’de, Yemen’de, Libya’da ister iktidar, ister muhalefet olsun, zulüm kimden geliyorsa gelsin asla tasvip edilemez. Buralardaki Müslüman kardeşlerimiz, ister iktidarda, ister muhalefete olsun, Bediüzzaman’ı dinleyip, “silâh-kılıç” kullanmamalı. 

Artık manevî cihad zamanıdır. “Zalim II. Avrupa”nın Suriye’de hem muhalefeti, hem de iktidarı silâhlandırıp, biribirine kırdırmasına şiddetle karşı olmalıyız. Dahilde kılınç kullanılmasına asla razı olamayız.

“Biz, ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz. Fakat kâfirlerin kılıncı ile değil. Kâfirlerin kılınçları başlarını yesin; kılınçlarından gelen faide bize lâzım değil. Zâten o mütemerrid ecnebilerdir ki, münafıkları ehl-i imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler. Hem harb belâsı ise hizmet-i Kur’âniyemize mühim bir zarardır.” (Lem’alar, s. 107/16. Lem’a)

Evet, “Kadîr-i Külli Şey, bir dakikada, bulutlarla dolmuş cevv-i havayı süpürüp temizleyerek semânın berrak yüzünde ziyadar güneşi gösterdiği gibi, bu zulümatlı ve rahmetsiz bulutları da izale edip hakaik-i şeriatı güneş gibi gösterir ve ucuz ve dağdağasız verebilir. Onun rahmetinden bekleriz ki, bize pahalı satmasın. Baştakilerin başlarına akıl ve kalblerine iman versin, yeter. O vakit kendi kendine iş düzelir.” (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 108.)

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