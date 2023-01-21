Üç Aylar için program yaptınız mı?

23 Ocak 2023 Üç Ayların başlangıcına şöyle bir tefekküri seyahat edebiliriz:

İş veya turistik seyahate çıkacak olan konaklama ve gezeceği şehir, müze, tarihi ve coğrafi mekân, alışveriş merkezlerinin özelliklerini merak eder, araştırır, programlar. Kimisi hazırlıklara, aylar öncesinden başlar. Keza, bir çiftçi, kaliteli ve bol mahsul almak için bir yol haritası çizmek ve ona harfiyyen uymaya çalışır: Toprak işleme ve tohum yatağı hazırlığı, şuurlu bir gübreleme, sertifikalı tohumluk kullanımı, yabancı ot, kök, külleme, pas, süne, ekin kurdu, sineği ile mücadele, sulama, hasad vs. ile ilgili teknik bilgiler…

Mü’min olarak her taraftan bereketin fışkırdığı, feyizlerin yağdırıldığı mânevi mevsim “Şuhur-u Selâse/Üç Aylar”da da aile boyu yol haritası çıkarıp şuurlu yaşamak zorundayız: Hangi cami, medrese, tekke, zaviye ve Medrese-i Nuriye’de konaklayacak, ibadet, zikir ve tefekkür için nerede sabahlayacak, hangi dua, virdleri (Cevşen, Celcelutiye) okuyacak ve “fikir, zikir, şükür” çizelgesi takip edecek? Ki, “Seyr ü sülûk-i kalbînin (kalbin manevi gezi ve gözleminin) ve hareket-i ruhaniyenin miftahları (anahtarları) ve vesileleri, zikr-i İlâhî (İlahi hakikatleri düşünmek, anmak, anlamak) ve tefekkürdür.” (Mektubat, s. 429.) Mübarek ay, gün ve gecelere kudsîyet sağlayan önemli hadiseler vardır. Üç aylardaki mübarek gün ve gecelerin özeti:

Regaib Gecesinde Peygamberimiz (asm) anne rahmine düşmüş, Mevlid Gecesinde dünyaya gelmiş, Mirac Gecesinde Yüce Allah’ın mülk ve melekut, yani, gayb ve ahiret alemlerini dolaşmış, “Cemalullah” ile müşerref olmuş; herşeyi görmüş, gelmiş ümmetine haber vermiş. Berât Gecesinde Allah’ın af ve rahmetinin coştuğu, her türlü hikmetli işlerin tesbit edildiği bir gecedir. Kadir Gecesi ise Kur’ân-ı Kerîm’in dünya semasına indirilerek Nâmus-u Ekber Cibrîl-i Emine teslim edildiği gecedir. Ramazan ayı Kur’ân’ın inzal edilmeye başlanmış, okuyup anlamaya yönlendirilmiş, oruç emredilmiş.

Mübarek aylar, gün ve geceler yalnız mü’minlerin değil, Bediüzzaman ifadesiyle, “Kâinatın hürmet ettiği” zamanlardır. (bknz., Emirdağ Lâhikası, 1: 40.) Tüm nesneler kâinatla bağlantılı olduğu gibi, Üç Aylar da gayb, meleküt, maddeötesi, âhiret âlemleriyle de irtibatlıdırlar.

Bu âlemlere seyahat programını âile boyu yaptık mı?

