Ucube sistemde başkanın görev ve yetkileri

Bir kardeşimiz, “Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” için kullandığımız “ucube” tabirini kabul etmiyoruz.

Başkanlık sistemi istişareyi kaldırmıyor. Hem parlamento hem bakanlar kurulu ve muhtelif danışma kurulları istişareye dayalı olarak görevine devam etmektedir” dedi. Anlaşılan, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi”ni okuma fırsatı bulamamış! Meclisin yönetimdeki tesiri azaltılmış olduğunu aklı başında herkes söylüyor. Sistem şöyle işliyor:

“Hem yasama/kanun yapma, çıkarma yetkisi, hem yürütme/icra hem de yargı/kontrol ve denetim mekanizması en alt kademeden en üst kademeye kadar tek adama bağımlıdır.”

“Yürütme yetkisi-tek adam olarak-Cumhurbaşkanına aittir.”

“104’üncü maddenin on yedinci fıkrası, Cumhurbaşkanına, yürütme yetkisine ilişkin konularda, önceden, herhangi bir kanun hükmüne dayanmaksızın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi vardır. Cumhurbaşkanına kanun Hükmünde Kararnamelerin yanında yönetmelikler çıkarma yetkisi de verilmiş.”

“Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alma, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verme yetkisi de cumhurbaşkanının.” Yani tek kişinin…

“Cumhurbaşkanı tek başına seçme ve atama ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri tek başına kullanır. Etkin ve katılımcı bir yasama/kanun çıkarma, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığı prensibi yok; güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem Meclise değil, tek adama bağlı.”

“Tek adam idaresi ucube cumhurbaşkanlığına” hukuka göre değil, keyfi yönetme yetkisi tanınmış; ekonomide, hak, hukuk, hürriyet gibi maddî ve manevî alanlarda büyük sıkıntılar, çöküntüler yaşanmış, vahim bir tablo ortaya çıkmamış mı?

Peki, bu sistem, “Meşrutiyet, (demokrasi), ‘Veşavirhum fil-emri/Ve işlerde onlarla istişare et. (Al-i İmran Suresi, 159) ‘Ve emruhum şura beynehum/Onların aralarındaki işleri istişare iledir.’ (Şura Suresi, 38) âyet-i kerîmelerinin tecellîsidir ve meşveret-i şer’iyedir.” (Münazarat, s. 23.) hakikatlerine uyayor mu? Peygamberimizin (asm) hakkında vahiy olmayan her meselede bu ayetlere de uyarak istişare eder. Bediüzzaman, “Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var. (Emirdağ Lâhikası-I, s. 219.) Siz “meşveret ediniz. Kararınızı kabul ederim.” (Şualar, s. 289.) diyerek pratiğe döküp günümüze taşıdığı Asr-ı Saadet Meşveret Modeli’ne uygun mudur?