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24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ülke kaynakları çar-çur edilmeseydi!

Ali FERŞADOĞLU
24 Ağustos 2022, Çarşamba
Artan nüfusun, mesken, güvenlik, yeni iş alanlarını gerektirdiği bir vâkıadır.

Ancak, ülke kaynaklarını israf ile çar-çur etmemek, yolsuzluk ve hırsızlıkla gasbetmemek yerli yerince kullanmak ve isâbetli, planlı, programlı istihdam bu ihtiyaçları karşılar. 1967 yılında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye 250 milyonu besleyecek kapasitededir.  

“Çok nüfus çok problem, çok yatırım, çok açlık getirir” diyen Malthus’çuları ise, yine rakamlar ve Türkiye’nin eski hâli ile yeni hâli yalanlıyor. Sağlıklı, iyi eğitilmiş ve isâbetli hedeflere yöneltilebilen bir gençlik enerjisi, milletin en değerli hazinesidir. Nüfus plânlamasına harcanacak enerji, eğitim, üretim ve istihdama aktarılsa, kafi. Eğer akıllı, planlı yatırım, verimli üretim yapılır, ihtiyaçtan fazlası israf edilmezse; rüşvetçi, vurguncu, vergi kaçakçıları, fâiz rantçılarına yedirilmez, çar-çur edilmezse ülkemizin kaynakları herkese yeter. Yapılacak şey, akıllı, planlı yatırım yapmaktır. 250 milyon nüfûsu beslediğimiz gibi, ihracat patlamaları bile yaşarız! 

Aslında nüfûs planlaması; kürtaj, eğitim, sanayileşme, GAP, terör ve nüfusu az gelişmiş ülkelerin korkusu arasında kahredici bir bağlantı var! Gelişmiş ülkeler, nüfûsumuzun katlanarak artmasını; bilhassa eğitilerek ve şuurlandırılarak çoğalmasını istemiyor. O halde yapmamız gereken şey şöyle demektir: 

“Lehulmülkü’ Yani, mülk umumen Onundur. Sen, hem Onun mülküsün, hem memlûküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime, şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor: 

“Ey insan! Sen kendini, kendine mâlik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır; kendi başına muhafaza edemezsin, belâlardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse, beyhude ıztıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O Mâlik hem Kadîrdir, hem Rahîmdir. Kudretine istinad et; rahmetini itham etme. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safâyı bul. Hem der ki: “Mânen sevdiğin ve alâkadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kâinat, bir Kadîr-i Rahîmin mülküdür. Mülkü sahibine teslim et. Ona bırak; cefâsını değil, safâsını çek.” 

(Mektubat, s. 219.)

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