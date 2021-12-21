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21 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

“Ulu’l-emr” olan yöneticilere de itaat şart mıdır?

Ali FERŞADOĞLU
21 Aralık 2021, Salı
Bir kardeşimiz, “Özellikle iktidar yanlıları tartışırken ‘ulu’l-emr olan yöneticilere itaat farzdır’ diye iddia ediyor. Bu doğru mudur?” diye sordu.

Kesin hüküm şu: Değil “menfaat üzerine dönen canavar siyaseti” uygulayan idarecilere, yanlış yapan âlim ve evliyalara da itaat şart değildir! Bilâkis, “emr-i bil-ma’ruf, nehy-i a’nil-münker” (Lokman Sûresi, 17, vd.) ve “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e de itaat edin, sizden olan ulu’l-emre de. Bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, hemen onu Allah’a ve Rasûlüne arz edin, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanan kimselerdenseniz...” (Nisa Sûresi, 4/59) mealindeki âyetlere göre itiraz ve yanlışlarını düzeltmek farzdır! Yani, onları Kur’ân ve Sünnet’e dâvet etmeli!  

Diğer yandan “ulu’lemr” ile yalnızca yöneticiler kast edilmez. Esasında şer’i hükümler konusunda fetva yetkisi olan müctehid ve müceddidler de “ulu’lemr /emir sahipleridir.” Sahanın uzmanları müfessir ve âlimler, metninde geçen “emir”i, sultan, halife, yönetici diye yorumladıkları gibi, asıl mananın “imam, müceddid, müçtehid” şeklinde de tefsir ettiler. (Al-i İmran Sûresi, 7., Nisâ Sûresi, 59., 83, 125.) âyetlerini delil olarak gösterir.  

Bediüzzaman şu çıkarımları da yapar: “Her asırda dine ve imana tam hizmet eden müceddidler geldikleri gibi, bu acip ve komitecilik ve şahs-ı mânevî-i dalâletin tecavüzü zamanında bir şahs-ı mânevî müceddid olmak lâzım gelir. (Emirdağ Lâhikası, s. 377) 

Şöyle der: “Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz. (Mektubat, s. 413)  

Müçtehid: Kur’ân ve Hadis’ten (Sünnet-i Seniyye’den) imâ, remz, işâret şeklinde beyan edilen hakikatlerden hareketle veya âyet, hadîsleri te’lif ederek hüküm çıkaran, derin ilim ve yetki sahibi âlimdir. 

Aslında mütedeyyin ilim, fikir ehli ve yöneticiler de müçtehid ve müceddidleri dinlemek zorunda. Çünkü, onların da “ulu’l-emir”leridirler. Dinlemezlerse kendilerine de itaat edilmez! 

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