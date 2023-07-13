"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

“Ümmetim yanlışta ittifak etmez” hadisi...

Ali FERŞADOĞLU
13 Temmuz 2023, Perşembe
Hak, hürriyet, adalet, eğitim, sosyal barışı felç eden; yolsuzluk, rüşvet ile ekonomiyi çökerten AKP’yi müdafaa edemeyen, “Ümmetim asla yanlış bir karar üzerinde ittifak etmez”1 hadisine sığınarak iktidarda kalmasına delil gösteriyor.

Bir sefer seçim kanunu adil, süreci ahlaki değil ki, sonuç hak, çoğunluk doğruda ittifak etmiş olsun! Tahakküm, cebir, zorbalığın hakim olduğu seçim elbette hak, haklı değildir.  

Saniyen, bu ve benzeri ayet veya hadis-i şerifler, siyasete ve özellikle, Deccalizm/Süfyanizm, ifsat komiteleri ve Kemalizmin kurguladığı “yalancı, menfaat üzerine dönen canavar siyasete” uyarlanamaz ve örnek gösterilemez. Meselâ, Hz. Ali’nin (ra) ordusunda 70 bin, Hz. Muaviye (ra) ve mukabillerinkinde 120 bin kişi vardı. Ama, Hz. Ali (ra) haklı idi! Meselâ, Peygamberimizin (asm), sevdiği, cennet genci diye övdüğü torunu Hz. Hüseyin (ra) ve çoluk-çocuk 70 kişiyi 10 Ekim 680’de, Kerbelâ katlettiren Emevi halifesi I. Yezid, onun kesik başını cami cemaatinin önüne atmış, orada bulunan tek Sahabi dışında hiç kimse tepki göstermemişti! Meselâ, hafız, 5 vakit namazında Irak, Hicaz valisi “cebbar ve kan dökücü”2 Haccâc-ı Zalim, Mekke halkını aylarca muhasara ile aç bırakmış, Kabe’yi mancınıklarla yıkmış, 692’de şehre girmiş, sahabeden Abdullah Bin Zubeyr’in kafasını kestirerek şehid etmişti! Çoğunluk zulümlerine itiraz bile etmemişti! Meselâ, “Ekseri insanların o zalim şahısların harekatına fiilen, iltihaken ve iltizamen taraftar olmasıyla mânen iştirak eder, musîbetin devamına sebebiyet verir.”3 tesbitince, “ümmet, çoğunluk yanlış bir kararda ittifak” etmiş!  

Evet, çoğunluk namaz kılmıyor; tesettüre uymuyor; “tüketici kredisi” adı altında faiz yiyor; doğru şahitlikten kaçıyor; işi ehline vermiyor! 1980 darbe-i münafıkanesini ve yüzde 92 ile baştan ayağa yasaklar dolu Anayasayı destekledi! Ve hakeza!.. Demek ki, çoğunluk değil, haklı ümmet yanlışta ittifak etmez! “Müslümanların çoğunluğu, deccal devrinin aldatıcı yıllarında âhirzaman fitnelerine kapılacak...”4 mealindeki hadis-i şerif de çoğunluğun yanlış kararda ittifak edebileceğini göstermiyor mu? Zaten, “hak, hürriyetden” yana olmayan, “müstebit, baskıcı zihniyet” hakta ittifak eden hakiki ümmet” değildir! Ki, “Nev-i insanın yüzde sekseni ehl-i tahkik değildir ki, hakîkate nüfûz etsin ve hakîkati hakîkat tanıyıp kabul etsin.”5  

Dipnotlar:

1-Buhârî, 61: 2, 61: 3; vd.; 2-https://islamansiklopedisi.org.tr/haccac-b-yusuf-es-sekafi; 3-Sözler, Enst./inter., s. 158.; 4-Buhari, Sahih, Fiten 92, vd.; 5-Mektûbât, s. 629. 

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuka dönülmeden AB süreci canlanmaz

    Asıl sorun çifte standart

    Vergi ve zamla ekonomi kurtulur mu?

    Minimum 7.2’lik deprem bekliyoruz

    Cihaz eksikliği hekimlere ‘şiddet’ olarak dönüyor

    İnsani yardıma Rus vetosu

    Ekonomi büyürken maaşlar niye eksiliyor?

    Depremzedelere: Başınızın çaresine bakın

    Köprü ve otoyol ücretlerine de KDV zammı

    Yalan ve iftirayla seçim kazandılar

    Emeklilere de seyyanen zam verilmeli

    'Çinli hackerlar Batı Avrupa'daki devlet kurumlarının e-postalarını ele geçirdi'

    BM: Srebrenitsa halkını ortada bıraktık

    Rusya: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor

    NATO, ihtiyaç olduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacaktır

    Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kınandı

    Tarım sektöründe çalışan 870 milyondan daha fazla işçi için "sıcaklık stresi" riski

    Sudan'daki çatışmalar ağır silahlarla daha da şiddetlendi

    Sözleşmeli Er Erdem Kavlak silah kazası sonucu şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Minimum 7.2’lik deprem bekliyoruz
    Mikail YAPRAK

    Kıssalarla hayat dersleri
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ümmetim yanlışta ittifak etmez” hadisi...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meçhûl mezarın sırr-ı hikmeti (2)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali Rıza AYDIN

    “Ah şu emekliler”
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da Âyet’ül-Kübra
    Genel

    Asıl sorun çifte standart
    Genel

    Vergi ve zamla ekonomi kurtulur mu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barla’dan Ödemiş’e okur buluşmaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.