“Ümmetim yanlışta ittifak etmez” hadisi...

Hak, hürriyet, adalet, eğitim, sosyal barışı felç eden; yolsuzluk, rüşvet ile ekonomiyi çökerten AKP’yi müdafaa edemeyen, “Ümmetim asla yanlış bir karar üzerinde ittifak etmez”1 hadisine sığınarak iktidarda kalmasına delil gösteriyor.

Bir sefer seçim kanunu adil, süreci ahlaki değil ki, sonuç hak, çoğunluk doğruda ittifak etmiş olsun! Tahakküm, cebir, zorbalığın hakim olduğu seçim elbette hak, haklı değildir.

Saniyen, bu ve benzeri ayet veya hadis-i şerifler, siyasete ve özellikle, Deccalizm/Süfyanizm, ifsat komiteleri ve Kemalizmin kurguladığı “yalancı, menfaat üzerine dönen canavar siyasete” uyarlanamaz ve örnek gösterilemez. Meselâ, Hz. Ali’nin (ra) ordusunda 70 bin, Hz. Muaviye (ra) ve mukabillerinkinde 120 bin kişi vardı. Ama, Hz. Ali (ra) haklı idi! Meselâ, Peygamberimizin (asm), sevdiği, cennet genci diye övdüğü torunu Hz. Hüseyin (ra) ve çoluk-çocuk 70 kişiyi 10 Ekim 680’de, Kerbelâ katlettiren Emevi halifesi I. Yezid, onun kesik başını cami cemaatinin önüne atmış, orada bulunan tek Sahabi dışında hiç kimse tepki göstermemişti! Meselâ, hafız, 5 vakit namazında Irak, Hicaz valisi “cebbar ve kan dökücü”2 Haccâc-ı Zalim, Mekke halkını aylarca muhasara ile aç bırakmış, Kabe’yi mancınıklarla yıkmış, 692’de şehre girmiş, sahabeden Abdullah Bin Zubeyr’in kafasını kestirerek şehid etmişti! Çoğunluk zulümlerine itiraz bile etmemişti! Meselâ, “Ekseri insanların o zalim şahısların harekatına fiilen, iltihaken ve iltizamen taraftar olmasıyla mânen iştirak eder, musîbetin devamına sebebiyet verir.”3 tesbitince, “ümmet, çoğunluk yanlış bir kararda ittifak” etmiş!

Evet, çoğunluk namaz kılmıyor; tesettüre uymuyor; “tüketici kredisi” adı altında faiz yiyor; doğru şahitlikten kaçıyor; işi ehline vermiyor! 1980 darbe-i münafıkanesini ve yüzde 92 ile baştan ayağa yasaklar dolu Anayasayı destekledi! Ve hakeza!.. Demek ki, çoğunluk değil, haklı ümmet yanlışta ittifak etmez! “Müslümanların çoğunluğu, deccal devrinin aldatıcı yıllarında âhirzaman fitnelerine kapılacak...”4 mealindeki hadis-i şerif de çoğunluğun yanlış kararda ittifak edebileceğini göstermiyor mu? Zaten, “hak, hürriyetden” yana olmayan, “müstebit, baskıcı zihniyet” hakta ittifak eden hakiki ümmet” değildir! Ki, “Nev-i insanın yüzde sekseni ehl-i tahkik değildir ki, hakîkate nüfûz etsin ve hakîkati hakîkat tanıyıp kabul etsin.”5

Dipnotlar:

1-Buhârî, 61: 2, 61: 3; vd.; 2-https://islamansiklopedisi.org.tr/haccac-b-yusuf-es-sekafi; 3-Sözler, Enst./inter., s. 158.; 4-Buhari, Sahih, Fiten 92, vd.; 5-Mektûbât, s. 629.