Üretici şuurlu da tüketicide sorgulama şuuru uyandırılmalı

Sivas’ta 40 yıllık fırıncı un ve maya fiyatındaki artışlara inat 200 gram ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti. Bu kampanya, başka fırınların da ekmek fiyatını 75 kuruşa indirmesine sebep oldu.

Bunun sırrını şöyle anlatıyor: Ben ürettiğim ekmekleri kendi tezgâhımda satıyorum. Aracıya ıskonto vermiyorum. Bayilere 30-40 kuruş ıskonto veren arkadaşlarımız var. Onlar ekmeği 60 kuruştan veriyor ben 75 kuruştan veriyorum. Direk vatandaşa satıyorum. Mazot masrafı ve diğer nakliye masrafı olmadığı için ucuza satabiliyorum. Ben bu şekilde kurtarıyorum.” dedi ve devam etti:

“Bir uncu lobisi var. Bugün 60 liralık unu 110 liraya çıkarttılar. Biz buna rağmen dayanıyoruz. Kimse 60 liralık unun nasıl 110 liraya çıktığını sorgulamıyor. 20 liralık maya nasıl 60 lira oldu. Bunu kimse sorgulamıyor. Beni ucuz satıyorum diye eleştirenler, unu mayayı pahalı satanları eleştirmiyor…” (Yeni Asya, 21 Haziran 2019.)

Üretici şuurlu da, tüketicimizde hak arama, sorgulama şuuru olsa, tükenmekten ve kendisini tüketmekten kurtaracak!

Vatandaşı ezen müstebit, diktatör, zorba, tek görüşçü yöneticiler; hak arama, sorgulama şuuru olmayanların ensesinde boza pişiriyor, milleti sömürüyor! İşte Bediüzzaman’ın tesbiti:

“Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.” (Bediüzzaman, Münazarat, s. 74.)

Halbuki, “İnsan medeni-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükelleftir.” (Bediüzzaman, Münâzârât, s. 137.)

Ve her bilgi sahibinin bilgilendirme ve ikaz etmesi, “emr-i bil-ma’ruf, nehy-i a’nil-münker/iyi, doğru, hakkı anlatmak, yanlış, batıl, kötülükten men etmek kesinlikle farzdır.” (Lokman Suresi’nin 17.)

Öte yandan, “Bir kötülüğü, bir yanlışı gördüğümüzde elimizle, dilimizle düzeltmekle mükellefiz. Bunlara gücümüz yetmezse kalbimizle buğzetmeliyiz.”

Yani duygusal tepkemizi beden dili, mimik ve hareketlerimizle ortaya koymalıyız. (Müslim, İman, 78.)

Evet, Bediüzzaman, fert ve toplumda hak ve hürriyetleri arama, şeffaflık, sorgulama şuurunu uyandırmak ve yerleştirmek için kendisini ortaya koydu ve dünya çapındaki şu ölçüyü verdi:

“Hiçbir müfsid, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktıysa kalbde saklayınız. Bakır çıktıysa, çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz.

“Hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü zannınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir dessasa hüsn-ü zan edebilirsiniz. Delil ve âkıbete bakınız.” (Bediüzzaman Said Nursî, Münâzârât, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 119.)

Hangi alim, hangi mütefekkir, hangi müfessir bundan daha muhteşem bir ölçü ortaya koymuştur?