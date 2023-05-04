"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Üstad istibdada sille vuruyor

Ali FERŞADOĞLU
04 Mayıs 2023, Perşembe
“Hak, hürriyet, adalet, meşveret, meşrutiyet/demokrasi” insanlığın ortak paydasıdır. Birçok âlim ve fikir ehli, “Hürriyet kâfirlere mahsustur” derken Bediüzzaman, “Hürriyet, Rahman olan Allah’ın bir hediyesidir. Çünkü, o îmanın özelliğidir.” (Beyanat ve Tenvirler, Enstitü/internet, s. 42.), “Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.” (Emirdağ Lahikası, s. 18.) diyerek ekmekten daha önemli olduğunu vurgular ve uğrunda destansı mücadelesiyle fiilen gösterir.

İstibdadın, zulüm ve tahakküm, meşrutiyetin, adalet ve Şeriat olduğuna da dikkat çekerek, “Peygambere tabi olmayıp zulmedenler, padişah da olsalar haydutturlar.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23.) diyebilme dirayet ve cesaretini ortaya koyabilmiş alim bir kahraman. “Bâzı adamlar meşrutiyet/demokrasi ’Şeriata aykırıdır ve küfür rejimidir” diye demokrasiye karşı gelirken Bediüzzaman, “Rûh-u meşrutiyet (demokrasinin ruhu, özü), şeriattandır; hayatı da ondandır.” (Münazarat, s. 38.) der ve “İşte, meşrutiyet ‘işleri ashabınla meşveretle yürüt.’ (Al-i İmran Suresi, 159.), “Onlar aralarındaki işleri istişare ile yürütürler.” (Şura Suresi, 38. mealindeki) âyet-i kerîmelerinin tecellîsidir ve meşveret-i şer’iyedir.” (Age., s. 23.) diye Kur’an’i referans gösterir. 

“Meşrûtiyet hâkimiyet-i millettir; siz dahi hâkim oldunuz. Umum akvâmın sebeb-i saadetidir (bütün milletlerin, toplulukların mutluluk sebebidir)... Bütün eşvâk ve hissiyât-ı âliyeyi (şevkleri ve ulvi, yüce duyguları) uyandırır; uyku bes (yok), siz de uyanınız. İnsanı hayvanlıktan kurtarır; siz de tam insan olunuz. İslâmiyetin bahtını, Asya’nın tâliini açacaktır. Size müjde. Bizim devleti ömr-ü ebedîye mazhar eder. Milletin bekâsıyla ibkâ edecek; siz daha me’yus olmayınız.” (Beyanat ve Tenvirler, s. 47.) değerlendirmesinde bulunarak millet ile devletin bekası, şahıslarla değil, hürriyet, demokrasi ile mümkün olacağını ifade eder. Cumhuriyeti de şöyle tarif eder:  

“Hürriyetin en geniş şekli cumhuriyettir.” (Tarihçe-i Hayat, s. 204.) “Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten (gücün hukukun emrinde olması ve kanununla sınırlanmasından) ibarettir.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 65.) Öte yandan, “Demokratlar Nurcular ile müttefiktir… Nurcular Demokratlara bir nokta-i istinaddır.” (Beyanat ve Tenvirler, s. 200-202.) “Demokratlara, ‘yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinat olur.” (Emirdağ Lâhikâsı, s. 140.) direktifiyle Demokratlara destek dersi verir.

Demokratlar şimdi Millet İttifakında. 

Nur hareketinin ana gövdesi Yeni Asya’da çalışan bir fert olarak Risale-i Nur’u okuyan Nur hareketinin tüm gruplarının dikkatine sunuyoruz ki, “Siz de Risale-i Nur’u ‘anlayarak ve kabul ederek okuyanlar’ olarak Bediüzzaman gibi, hürriyet, meşrutiyet/demokrasi, adalet, meşveret, şûra/parlamenter sistem, sorgulama ve şeffaflığı ihya etmek mecburiyet ve mükellefiyetinde” değil misiniz?  

Okunma Sayısı: 474
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Din ortak değerimizdir kimse tekeline alamaz

    Rusya: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu - Ukrayna: Bilgimiz yok

    'Ukrayna'nın sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesini teşvik etmiyoruz'

    'Kıymanın kilosu Haziran ayında 480 lirayı bulacak'

    İletişim Başkanlığında neler dönüyor?

    Filistin: Son yılların en büyük siber saldırıları düzenlendi

    ‘Korsan Köy’ dronla görüntülendi

    “Yeşil Nobel”de bir ilk

    Depremlerden etkilenen tarihî mekânlar restore edildi

    Sağlık sistemleri Kovid-19 öncesine dönüyor

    Ülkeyi krizden çıkaracak ekipler hazır

    Cumhur seçmeni bile değişimden yana

    Afyon Yeni Asya, Millet İttifakı adaylarını ziyaret etti

    Adaletin Ekrem’i, Selahattin’i olmaz

    PKK’lıysam tutuklayın

    Af yetkisini yine böyle kullandı

    'Rusya’nın bugün Herson’a saldırılarında 21 kişi öldü'

    İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı

    Kahramanmaraş'ta 5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem gözlemlendi

    Sivas'ta gol sesi çıkmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘Korsan Köy’ dronla görüntülendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Helalleşmeye toplumun ihtiyacı var”
    Genel

    İletişim Başkanlığında neler dönüyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siz ak kaşık mısınız?
    Ahmet BATTAL

    Telaşın sonucu: Akıl ve ahlâk tutulması
    Abdurrahman AYDIN

    Bediüzzaman’ın siyasî tercihi neydi ve bunu nasıl ifade etti?
    Faruk ÇAKIR

    Adalet olsun, işler düzelir
    Cevher İLHAN

    “Teröre destek” iftirası
    Abdil YILDIRIM

    Bediüzzaman ve talebeleri Ulu Camii’de
    Mikail YAPRAK

    Uzatmayalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.