Vurun aşk ile istibdata oy sillesini!

İstibdat; tek kişinin toplumu baskı altında yönetmesine dayanan düzen, baskıcılık, hak ve hürriyetlerin bulunmadığı tek adam veya zümre yönetimidir.

Şimdi Bediüzzaman’ın kapsamlı tanımına bakalım:

“İstibdat tahakkümdür (zorla, baskıyla yönetmektir), muamele-i keyfiyedir (işleri hukuk ve adalete değil, keyfi yürütmektir), kuvvete istinad ile cebirdir (güce dayanarak zorbalıktır), rey-i vahiddir (tek görüş), su-i istimalata (yolsuzluk, rüşvet vs.) gayet müsait bir zemindir, zulmün temelidir, insaniyetin mahisidir (mahvedenidir). Sefalet derelerinin esfel-i safilinine insanı tekerlendiren (yuvarlayan) ve alem-i İslamiyeti zehirlendiren”dir. (bknz., ESDE, Münazarat, s. 159.)

Şimdi AKP ve liderinin zihniyet ve uygulamasına bakalım: Türk tipi “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi”nde Meclisin tesiri en aza indirilmiş. Tek adama, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma, KHK yanında yönetmelikler çıkarma yetkisi de verilmiş.” Bu nedir? Bediüzzaman’ın “Riyaset-i şahsiyenin katiyyen aleyhindeyim.” (ESDE, s. 110) dediği istibdat, tek adam yönetimi. Tüm yetkileri elinde toplayan tek adamcı saltanat, başkanlık, reislik!

Niçin istibdata, riyaset-i şahsiyeye karşı? Zira, “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet (demokrasi, meşveret), adalet ve Şeriattır. Padişah, Peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halîfedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa, Peygambere tabi olmayıp zulüm edenler padişah da olsalar haydutturlar.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23.)

Ve istibdata nasıl muamele etmek gerektiğini şöyle ifade ediyor: “Meşru (dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu), hakikî meşrûtiyetin müsemmasına ahd ü peyman (ismine söz verip yemin) ettiğimden, istibdat (baskı) ne şekilde olursa olsun, meşrûtiyet libası (elbisesi) giysin ve ismini taksın; rast gelsem sille vuracağım.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 40.)

Çünkü, yukarıda sıralanan dehşeetli zararlar yanında, “Sû-i istimâlâtın (rüşvet, vesairenin) ekser yolları istibdatta ise açıktır.” (Münazarat, Enstitü/internet, s. 39.)

Ve “Hükûmetin (devletin, iktidarın) istibdâdı (baskıcı yönetimi), küçük istibdatların pederidir.” (Münazarat, s. 33.)

O zaman, vurun aşk ile istibdata oy sillesini!

