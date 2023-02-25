Yakın tarih uzmanlarına çağrı!

25 Şubat 1932 - Adolf Hitler, Alman vatandaşlığına kabul edilir.

1932’de yapılan Weimar Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılır, 1933’te iktidar olur. Aslında Hitler ve dönemi Almanya’da da halen bir tabudur. Oysa, akıl, mantık, her şeyin araştırılıp alternatif fikirlerin ortaya konmasını emreder. Ki, tabu, bilimi de dogmatikleştirmek değil mi? Bilimi ve sahih rivayetleri antisemitizme kurban edemeyiz!

Alman devletinin, genel olarak dine, Müslümanlara ve İslâmiyete yaklaşımını bir alternatif fikir olarak nakledelim ve yakın çağ tarihçilerine çağrı yapalım: 1871’den, Bismarck’tan 1914 Birinci Dünya Savaşına, oradan 1933-1939-1945’e kadarki dönemler objektif ve tarafsız olarak ele alınmalı.

Esasında nazara vermek istediğimiz husus şudur: “Âhirzamanda Hazret-i İsa’nın (as) nüzulüne ve Deccalı öldürmesine ait ehâdis-i sahihanın [sahih hadislerin] mana-yı hakikîleri”nin, 1871-1945 dönemi Almanya tarihiyle örtüşüp örtüşmediği araştırılmalı. “Hazret-i İsa (as) Deccal ile mücadelesi zamanında ‘[…] Deccalın heykeli Hazret-i İsa’dan büyüktür’ diye meâlinde rivayet var. […] İsevîlik dini ve o dinden gelen âdât-ı müstemirresini [yerleşmiş alışkanlık ve geleneklerini] muhafaza hesabına çalışan bir hükümet ile [Alman devletiyle], resmî ilânıyla, zulmetli, pis menfaati için dinsizliğe ve bolşevizme yardım edip terviç eden [destekleyen] diğer bir hükümet [Rusya] ki, yine hasis, pis menfaati için İslâmlarda ve Asya’da dinsizliğin intişarına taraftar olan fitnekâr ve cebbar hükümetlerle muharebe eden evvelki hükümetin [İngiltere’nin] şahs-ı manevîsi temessül etse [cisimleşse] ve dinsizlik cereyanının bütün taraftarları da bir şahs-ı manevîsi [manevî şahsiyeti] tecessüm eylese, üç cihetle bu müteaddit manaları bulunan hadisin bu zaman aynen bir manasını gösteriyor. Eğer o galip hükümet netice-i harbi kazansa, bu işârî mana dahi bir mana-yı sarih derecesine çıkar. Eğer tam kazanmasa da yine muvafık bir mana-yı işârîdir.

“[...] Din-i İsevînin (Hristiyanlığın) hakikîsini esas tutan İsevî ruhanilerin cemaati ve onlara karşı dinsizliği tervice başlayan cemaat tecessüm etseler [cisimleşseler], bir minare yüksekliğinde bir insanın yanında, bir çocuk kadar da olamaz. [...] Resmî ilânıyla, ‘Allah’a istinad edip dinsizliği kaldıracağım, İslamiyeti ve İslamları himaye edeceğim’ diyen bir hükümet [Almanya] yüz milyon küsur iken, dört yüz milyona yakın nüfusa hükmeden bir diğer devlete ve dört yüz milyon nüfusa yakın ve onun müttefiki olan Çin’e ve Amerika’ya ve onlar ise zahîr ve müttefik oldukları olan bolşeviklere galibâne, öldürücü darbe vuran o hükümetteki muharip cemaatin şahs-ı manevîsi ile, mücadele ettiği dinsizlerin ve taraftarların şahs-ı manevîleri tecessüm etse...” (Bknz., Kastamonu Lâhikası, 43. mektup, s. 53-54.)

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