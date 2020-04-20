Yalnız Allah’tan korkmak

Kimi zaman, bir sözü söylerken, bir işi yaparken, “Acaba başkaları ne düşünür?” diye endişe eder, korkarız. Ancak, korku damarımızı terbiye edip eğitmemiz ve yönlendirmeliyiz.

Tabiî ki, başkası ne düşünür, nasıl yaklaşır, hususlarına dikkat etmemiz lâzım. ● “Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok…” 1 Biz, “rızay-ı İlâhî”yeye göre hareket etmeye gayret ederiz; yoksa rıza-yı yönetici, rızay-ı iktidar, rıza-yı siyaset, rızay-ı başkası, rıza-yı nefsimize göre değil! Diğer bir ölçü de şudur: ● “Hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir.” 2 Bediüzzazaman 31 Mart hadisesinde, Sıkıyönetim Mahkemesi’nde söze başlarken şunu da söyler: “O gün ki, bütün sırlar ortaya serilir.” 3 sırrınca, kabr-i kalbden hakaik çıplak çıktı; nâmahrem olan kimseler nazar etmesin.” 4 Bu korku da bizi o işi yapmaktan alıkor. Ama, öncelikle kimden korkmalıyız; onu tayin etmeliyiz? Zaten, şu mealdeki âyetler bize, yalnız Allah’tan korkmamızı emreder: “Benden, yalnız Benden korkun.” 5 “O şeytan, sizi mutlaka dostlarından korkutuyor. Binaenaleyh onlardan korkmayınız Benden korkunuz eğer mü’min kimseler iseniz.” 6 Şu psikososyal tesbitleri de unutmayalım: ● “Havf ve zaaf, tesirat-ı hariciyeyi teşcî eder.” 7 Korku, harici tesirleri cesaretlendirir. Fert, aile, cemaat, devlet korkuya kapıldı mı, harici etkilerin altında kalırlar. Korku düşmanı cesaretlendirir. Şuna dikkat kesilmeliyiz ki: Başkaların oyuncağı, maskarası olmamak için korku/havf denen duygumuzu, ifrat-tefrit denen aşırı ileri, geri durumlardan kurtarmalı “vasat/denge” durumuna getirmeliyiz. Yani, korku hayatı muhafaza için verilmiş. Öyle ise, hayatımızı tehlikeye atılan olan şeylerden korkmak, korkulmayacak şeylerden korkmamak gerekir. Bediüzzaman bu hissimizi bilhassa Mektubat’ta, Hücumat-ı Sitte’de terbiye ve tedavi eder, vasat/denge durumuna getirmenin formüllerini verir. Dipnotlar: 1- Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, s. 164. 2- Münâzarât, s. 119. 3- Târık Sûresi, 86:9. 4- Bediüzzaman, Divan-ı Harb-i Örfi, s. 18. 5- Nahl Sûresi, 51. 6- Al-i İmran Sûresi, 175. 7- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 459.

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